S-OIL, 사회적가치페스타 참가...친환경 제품 소개

AI 핵심 요약beta
- S-OIL이 23일 환경 사회적기업 5곳과 페스타에 참가했다.
- 친환경 제품과 사업모델을 알리는 오프라인 홍보를 진행했다.
- S-OIL은 2022년부터 25개 사회적기업 성장을 지원했다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= S-OIL이 환경 분야 사회적기업들과 함께 사회적가치 창출 활동을 알리고 친환경 제품과 사업모델을 소개했다.
S-OIL은 지원 중인 환경 분야 사회적기업 5개사와 함께 지난 21일부터 22일까지 서울 강남구 코엑스에서 열린 '제3회 대한민국 사회적가치페스타'에 참가했다고 23일 밝혔다.
대한상공회의소가 주최한 이번 행사는 사회문제 해결에 나선 민간과 공공 부문이 다양한 사회적가치 창출 활동을 소개하고 교류하는 자리다.
S-OIL은 열매나눔재단과 함께 선발한 환경 분야 사회적기업 5개사의 사업과 제품을 알리기 위한 오프라인 프로모션을 진행했다.
행사에는 친환경 소재 기반 제품을 개발하는 리베이션, 농식품 부산물로 재생가죽 제품을 만드는 브라운스킨, 폐원단 복구 기법으로 아웃도어 의류를 제작하는 쉘코퍼레이션, 폐타이어를 활용해 안전화를 제조하는 아나키아, 폐섬유를 활용한 재배용기를 만드는 손끝이 참여했다.
이들 기업은 지난 5월 S-OIL이 전달한 기부금을 활용해 전시 부스를 마련하고 각 사의 제품과 사업모델을 소개했다. 행사장에서는 방문객을 대상으로 스탬프투어 이벤트도 진행했다.
S-OIL은 2022년부터 현재까지 총 25개 사회적기업의 성장을 지원해왔다.
S-OIL 관계자는 "ESG 활동의 일환으로 혁신적인 사회적기업을 지원해 사회적가치 창출에 기여하고 기업의 사회적 책임을 지속적으로 실천해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com