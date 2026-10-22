셀트리온, 美 카이진과 세 번째 약물 도입 계약…"신약 개발사 도약 가속"

APRIL 표적 항체 'KG013' 글로벌 개발·판매권 확보

IgA 신병증 등 겨냥…기존 시밀러 판매망과 연계 추진

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온이 미국 바이오텍 카이진(Kaigene)으로부터 자가면역질환 신약 후보물질을 추가 도입한다. 기존 바이오시밀러 사업에서 확보한 판매 인프라를 활용해 자가면역질환 신약으로 사업 영역을 넓힌다는 전략이다.

셀트리온은 카이진과 항체 신약 후보물질 'KG013'의 글로벌 라이선스 인 계약을 체결했다고 22일 밝혔다. 이번 계약으로 KG013의 전 세계 독점적 개발·판매 권리를 확보했다.

셀트리온 CI [사진=셀트리온]

계약 규모는 선급금과 개발·허가·상업화 단계별 마일스톤을 포함해 최대 5억8050만달러(약 7695억원)다. 상업화 이후에는 순매출에 따른 로열티를 별도로 지급한다. 카이진은 향후 한국 시장에서 공동판매에 참여할 수 있는 권리를 갖는다.

KG013은 항체를 생성하는 B세포의 생존과 기능 유지에 관여하는 신호 단백질 'APRIL'을 표적으로 하는 항체 신약 후보물질이다. 주요 개발 대상은 IgA 신병증 등 면역질환이다. APRIL을 억제해 질환 발생에 관여하는 병원성 IgA를 줄이는 방식으로 작용한다.

셀트리온은 KG013을 기존 APRIL 표적 치료제보다 약물 효력과 체내 지속성을 높이는 방향으로 개발할 계획이다. 적은 투여량과 긴 투여 간격으로 질환을 조절해 환자의 투약 편의성을 높인다는 목표다.

이번 계약으로 셀트리온이 카이진에서 확보한 자가면역질환 신약 후보물질은 총 3종으로 늘었다. 지난해 도입한 태아 Fc 수용체(FcRn) 억제제 'KG006' 등 2종에 KG013을 추가했다. IgG 분해를 촉진하는 FcRn 억제제와 IgA·IgM 생성을 억제하는 APRIL 표적 항체를 확보해 개발 대상 질환을 넓힌다는 구상이다.

셀트리온은 TNF-α 및 인터루킨 억제제 바이오시밀러 사업에서 축적한 글로벌 판매망과 상업화 경험을 신약 사업에 활용할 방침이다. 항암, 비만·대사질환과 함께 자가면역질환을 신약 개발의 핵심 분야로 설정하고 자체 개발과 외부 기술 도입을 병행하고 있다.

셀트리온 관계자는 "차세대 자가면역질환 파이프라인이 한층 견고해졌다"며 "기존 주력 제품군과의 시너지를 극대화해 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 이어갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com