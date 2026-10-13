셀트리온, 日 세계알레르기학회서 '옴리클로' 경쟁력 소개

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15~18일 교토서 개최…의료진 400여명 대상 세미나

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온은 오는 15일부터 18일까지 일본 교토 국제콘퍼런스센터에서 열리는 세계알레르기학회(WAC 2026)에 참가해 '옴리클로'의 임상 근거와 제품 경쟁력을 소개한다고 13일 밝혔다.

옴리클로는 오말리주맙 바이오시밀러로, 일본 제품명은 '오말리주맙BS 「CT」'다. 지난 3월 일본에서 기관지 천식, 만성 특발성 두드러기, 계절성 알레르기 비염 적응증으로 품목허가를 받았으며, 약가 기준 등재를 거쳐 출시를 준비하고 있다.

셀트리온 CI [사진=셀트리온]

셀트리온은 행사장에 기업 부스를 마련해 옴리클로의 임상 데이터와 글로벌 생산·공급 역량을 소개할 계획이다.

학회 이튿날인 16일에는 '바이오시밀러를 통한 치료 선택지 확대: 천식·알레르기 비염 치료의 미래'를 주제로 의료진 400여명 대상 학술 세미나를 개최한다. 일본 진료 현장의 오말리주맙 활용 경험과 바이오시밀러의 임상적 가치를 공유한다.

이어지는 종합 토론에서는 오쿠보 기미히로 일본의과대학 명예교수가 좌장을 맡는다.

이번 행사는 세계알레르기기구와 일본알레르기학회, 아시아태평양 소아알레르기·호흡기·면역학회가 공동으로 진행하는 합동 학술대회로, 의료 전문가 약 7000명이 참석할 것으로 예상된다.

셀트리온은 일본 법인의 기존 판매·마케팅 기반을 활용해 옴리클로의 시장 진입을 추진한다. 시장조사기관 아이큐비아에 따르면 올해 7월 일본에서 램시마는 시장 점유율 48%로 오리지널 제품을 제치고 1위를 기록했다. 유플라이마는 21%로 해당 성분 바이오시밀러 중 선두를 차지했다. 허쥬마와 베그젤마의 점유율은 각각 78%, 64%였다.

옴리클로는 지난해 9월 유럽에 출시됐으며, 올해 1분기 유럽 시장 점유율 21%를 기록했다. 올해 상반기 글로벌 매출은 1884억원이다. 지난 5일(현지시간)에는 미국에 출시됐다.

셀트리온 관계자는 "일본에서 램시마, 허쥬마 등이 구축한 견고한 신뢰와 직판 인프라를 바탕으로 옴리클로 역시 일본 알레르기 치료제 시장에서 우위적 입지를 조기에 구축할 수 있도록 최선을 다할 방침"이라고 말했다.

sykim@newspim.com