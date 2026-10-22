LG디스플레이, 3분기 영업익 2506억원…전년比 41.9% 감소

OLED 출하 확대에 전분기 대비 흑자전환

환율 하락·칩플레이션에 수익성 개선 제한

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG디스플레이가 올해 3분기 2506억원의 영업이익을 기록하며 전분기 적자에서 벗어났다. 스마트폰과 TV 등에 사용되는 유기발광다이오드(OLED) 패널 판매가 늘어난 덕분이다. 다만 환율 하락과 반도체 가격 상승 등의 영향으로 영업이익은 지난해 같은 기간보다 약 42% 감소했다.

LG디스플레이는 22일 올해 3분기 연결 기준 매출 6조2770억원, 영업이익 2506억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 10% 줄었지만 전분기보다는 12% 증가했다. 영업이익은 지난해 3분기 4310억원보다 41.9% 감소했다. 다만 올해 2분기 1077억원의 영업손실을 기록했던 것과 비교하면 흑자로 돌아섰다.

LG디스플레이 로고. [사진=LG디스플레이]

3분기 실적 개선은 OLED 패널 판매 증가가 이끌었다. 스마트폰 신제품 출시와 TV 판매 성수기를 맞아 모바일 및 대형 OLED 패널 출하량이 늘어났다. 반면 상대적으로 수익성이 낮은 중형 액정표시장치(LCD) 제품 판매를 줄이면서 전체 매출은 지난해보다 감소했다.

수익성 개선에는 한계가 있었다. 원·달러 환율이 하락하면서 수출 제품을 달러로 판매해 벌어들이는 원화 기준 매출에 부담이 생겼고, 반도체 가격 상승으로 제품 생산에 들어가는 비용도 늘어났다. 다만 수익성이 높은 OLED 제품 판매를 확대하고 비용을 절감하면서 전분기보다 영업이익을 끌어올렸다.

3분기 당기순이익은 7556억원을 기록했다. 분기 말 환율이 하락하면서 외화 관련 손익이 개선된 영향이다. 감가상각비 등을 차감하기 전 이익인 EBITDA는 1조2144억원으로 집계됐다.

LG디스플레이는 앞으로도 OLED 사업에 집중해 수익성을 높인다는 계획이다. 스마트폰용 OLED 시장에서 경쟁력을 강화하는 한편, TV용 프리미엄 OLED와 게이밍 모니터용 OLED 제품도 확대할 방침이다.

김성현 LG디스플레이 최고재무책임자(CFO)는 "대외 경영환경의 불확실성이 지속되는 가운데, 사업 경쟁력 강화와 운영 효율화에 집중했다"며 "차별화된 기술 경쟁력 확보와 원가 혁신을 지속 추진해 외부 환경 변화에 대한 대응력을 높이고, 안정적인 수익 창출 기반을 강화할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com