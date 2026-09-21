LG디스플레이, 24.5인치 720Hz 게이밍 OLED 세계 최초 양산

AI 핵심 요약beta
- LG디스플레이가 21일 24.5인치 720Hz 게이밍 OLED를 출시했다.
- 이 패널은 720Hz·0.02ms로 잔상과 끌림을 줄였다.
- 에이수스 신제품에 처음 적용돼 e스포츠 시장을 공략했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
싱가포르 e스포츠 대회에서 최초 적용
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG디스플레이가 게이밍 모니터에 최적화된 패널을 출시해 e스포츠 모니터 시장의 판도를 이끌어 나간다.
LG디스플레이는 '24.5인치 720Hz 게이밍 유기발광다이오드(OLED)' 패널을 세계 최초로 본격 출시했다고 21일 밝혔다. 이 패널은 현존 게이밍 OLED 중 최고 수준의 주사율 720Hz와 응답속도 0.02ms를 동시에 구현했다. OLED는 백라이트가 필요한 LCD와 달리 화소 하나하나가 스스로 빛을 내 입체감 있는 화질을 구현한다.
주사율 720Hz는 1초 동안 화면을 최대 720번 바꿔 보여줄 수 있다는 의미이다. 많은 장면을 빠르게 전환해야 하는 만큼 안정적으로 구동할 수 있는 알고리즘을 적용하는 것이 기술 완성도의 핵심이다.
LG디스플레이는 FHD(1920x1080) 해상도에서도 끊김 없이 구현할 수 있도록 독자 알고리즘을 개발했다. 패널 설계부터 구동 시스템까지 통합 솔루션을 완성했다.
초고주사율과 초고속 응답속도로 화면 잔상과 끌림을 줄여 FPS 게임과 레이싱 게임에서 경험을 제공한다. 패널은 세계 메이저 e스포츠 대회 'PGL CS2 메이저 싱가포르 2026'의 공식 모니터로 선정된 에이수스의 'ROG Swift OLED PG259QWS Ace'에 최초 적용된다.
LG디스플레이는 20인치대부터 40인치대에 이르는 게이밍 OLED 패널 풀라인업 및 'DFR(Dynamic Frequency&Resolution·다이내믹 주사율·해상도)' 등 독자 기술을 토대로 게이밍 디스플레이 시장을 선도한다는 방침이다.
이현우 LG디스플레이 대형사업부장은 "기술 중심 회사로서 게이밍 모니터 시장의 OLED 전환을 주도하고, 글로벌 시장에서 OLED 대세화를 이끌어 나갈 것"이라고 말했다.