KAI·공군, 국산 항공기 운용 6개국과 협력 강화…수출 확대 지원

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21~23일 사천서 K-TCG·SMG 국제회의 개최…6개국 관계자 참석

FA-50 성능개량·후속군수지원 방안 공유…항공기 운용 안정성 제고

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한국항공우주산업(KAI)이 대한민국 공군과 함께 국산 항공기 운용국들과 기술 협력을 강화하고 후속군수지원 체계 구축에 나섰다.

KAI는 공군과 함께 지난 21일부터 23일까지 경남 사천시에서 제15회 K-TCG(국제기술협력기구) 및 제9회 SMG(안전관리협의체) 국제회의를 개최한다고 22일 밝혔다.

KAI 생산운영부문장 송호철 부사장이 발표하고있다.[사진=KAI]

이번 회의에는 공군과 방위사업청, KAI, 한화에어로스페이스, LIG D&A 등 국내 관계자 140여명과 인도네시아, 페루, 필리핀, 폴란드, 태국, 튀르키예 등 국산 항공기 운용 6개국 관계자 24명가량이 참석했다.

K-TCG와 SMG는 국산 항공기를 운용하는 국가들과 운용 경험 및 기술 정보를 공유하고 항공기 가동률과 정비 능력을 높이기 위한 국제 협력 회의다. 공군이 주관하고 KAI가 지원한다.

KAI와 공군은 지난 2009년 첫 K-TCG 회의를 개최한 이후 국산 항공기의 가동률 향상과 후속군수지원체계 구축, 정비 능력 개선, 유지비 절감 등을 위한 협력을 이어왔다. 2016년부터는 비행 안전 관련 정보를 공유하는 SMG 회의도 병행하고 있다.

회의 첫날인 21일에는 국산 항공기의 군수지원 전략과 운용 개선 사례 등을 공유하고 해외 운용국의 애로사항 및 해결 방안을 논의했다.

KAI는 항공기의 신뢰성 향상과 총수명주기 관리에 따른 유지비 절감을 위한 '항공기 RAM-C 분석 활용 방안'을 발표했다. 이어 FA-50 경공격기에 정밀 표적획득 장비인 '스나이퍼 타기팅 포드(Sniper Targeting Pod)'를 적용한 성능개량 사례를 소개했다.

회의 둘째 날인 22일에는 사천에어쇼 행사장을 방문해 국산 항공기의 시범비행을 참관한다. 마지막 날인 23일에는 국가별·기종별 개별 회의를 열고 운용 과정에서 발생하는 현안과 개선 과제를 논의할 예정이다.

송호철 KAI 생산운영부문장 부사장은 "이번 회의는 국산 항공기 운용국과 운용 실적 및 개선 사례, 애로사항 등을 공유하는 소중한 기회"라며 "성능개량 사례를 제시하고 상호 협력을 강화해 국산 항공기의 신뢰성을 높이고 향후 수출시장을 확대하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

heoneykim@newspim.com