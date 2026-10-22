보령, 3분기 누적 영업익 694억원…작년 연간 영업이익 넘어

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누적 매출 8494억원으로 10% 증가

탁소텔 분기 매출 277억원 기록

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 보령은 올 3분기 연결 기준 누적 영업이익이 694억원으로 지난해 연간 영업이익을 넘어섰다고 22일 밝혔다.

같은 기간 누적 매출은 8494억원으로 전년 동기 대비 10% 증가했다. 영업이익률은 8.2%를 기록했다. 카나브 약가 소송 관련 충당분이 반영된 가운데 카나브패밀리 처방 증가와 아토젯 공동판매, 탁소텔 국내외 매출 등이 실적을 뒷받침했다.

보령 본사 전경 [사진=보령]

의약품 시장조사기관 유비스트에 따르면 카나브패밀리의 3분기 처방 실적은 전년 동기 대비 7.1% 증가해 고혈압 시장 성장률인 4.2%를 웃돌았다.

지난 6월 출시한 카나브젯은 9월 월 원외처방액 10억원을 돌파했다. 출시 4개월 만으로, 카나브패밀리 제품 중 가장 빠른 기록이다. 보령은 4분기에도 카나브젯을 중심으로 처방 확대를 추진할 계획이다.

이상지질혈증 치료제 사업도 확대했다. 보령은 한국오가논과 계약을 맺고 지난 9월부터 아토젯 공동판매를 시작했다. 아토젯의 지난해 매출은 약 1300억원으로, 보령은 기존 영업망을 활용해 영업·마케팅을 강화할 방침이다.

항암 부문의 3분기 누적 매출은 2214억원으로 전년 동기보다 약 24% 늘었다. 누적 매출총이익률은 41.4%를 기록했다.

특히 3분기는 탁소텔 인수 이후 3개월치 매출이 처음으로 모두 반영된 분기다. 탁소텔 매출은 해외 약 213억원과 국내 약 64억원을 합쳐 총 277억원으로 집계됐다.

보령은 젬자와 알림타의 제형 개선 및 자사 생산 전환을 통해 항암 부문의 수익성도 높이고 있다. 알림타는 액상 제형을 도입하는 병원이 늘고 있으며, 젬자도 액상 전환과 자사 생산을 통해 수익성 개선을 추진하고 있다.

보령 관계자는 "젬자와 알림타의 제형 개선에는 항암제 분야에서 보령이 가진 기술력과 강점이 담겨 있다"며 "자사 생산 전환과 제형 개선으로 이어지는 단계별 전략을 통해 항암 부문의 수익성은 계속해서 개선될 것으로 전망한다"고 말했다.

sykim@newspim.com