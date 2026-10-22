동국제약, 걷기 캠페인 기부금 전달…취약계층 어르신 치료비 지원

AI 핵심 요약beta
- 동국제약은 22일 걷기 기부금 독거노인센터에 전달했다
- 기부금은 취약계층 어르신 다리질환 치료비로 지원된다
- 캠페인 누적 걸음 수는 39억5000만 보를 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동국제약은 걷기 기부 캠페인으로 마련한 기부금을 독거노인종합지원센터에 전달했다고 22일 밝혔다.
지난 20일 서울 강남구 동국제약 청담사옥에서 열린 전달식에는 김현미 독거노인종합지원센터장과 박혁 동국제약 OTC사업본부장 등이 참석했다.
기부금은 지난 8월 17일부터 9월 16일까지 진행한 캠페인을 통해 마련됐다. 취약계층 어르신의 다리질환 치료를 위한 의료비로 지원될 예정이다.
동국제약은 2022년부터 독거노인종합지원센터, 모바일 플랫폼 '워크온'과 함께 캠페인을 진행하고 있다. 정맥순환장애 증상 개선제 '센시아'와 연계한 사회공헌 활동으로, 걷기를 장려하고 다리질환으로 어려움을 겪는 어르신을 돕기 위해 마련됐다.
이번 캠페인에서는 참가자들의 누적 걸음 수가 약 39억5000만 보를 기록해 목표인 10억 보의 395%를 달성했다.
김현미 센터장은 "참여자들의 따뜻한 마음이 담긴 기부금은 치료를 앞둔 취약계층 어르신들에게 소중히 잘 전달하겠다"고 말했다.
박혁 본부장은 "많은 분들의 캠페인 참여 덕분에 다리질환으로 어려움을 겪는 어르신들에게 도움을 전할 수 있었다"며 "취약계층의 다리 건강을 위한 사회공헌 활동과 정맥순환장애 질환 관리 캠페인 등 센시아와 연계한 다양한 활동을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.
sykim@newspim.com