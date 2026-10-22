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외국인 지갑 3조 시대...신세계·롯데·현대·CJ, '단골 만들기' 멤버십 경쟁

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AI 핵심 요약

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  • 백화점 3사는 22일 외국인 매출 3조 원을 전망했다
  • 외국인 소비가 명품에서 K패션·뷰티·푸드로 확대됐다
  • CJ ONE은 15일 외국인 전용 글로벌 멤버십을 출시했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

외국인 관광객 수 증가로 백화점 매출 상승세
멤버십 통해 외국인 재방문율 높이는 전략

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 외국인 관광객이 백화점의 주요 고객으로 자리 잡으면서 신세계·롯데·현대백화점에 이어 CJ ONE까지 외국인 전용 멤버십 경쟁에 뛰어들었다. 롯데백화점은 업계 최초로 올해 외국인 매출 1조 원을 넘긴 데 이어, 신세계와 현대백화점도 연내 1조 원 돌파를 기대하고 있어 3사의 외국인 매출 합계는 올해 3조 원을 넘길 전망이다. 혜택 강화를 통해 한 번 방문하고 가는 관광객을 재방문하는 단골로 바꾸는 것이다.

[AI 그래픽= 김용석 기자]

출발점은 외국인 소비 규모다. 문화체육관광부 9월 방한 관광 동향에 따르면, 올해 9월 한 달 방한 외국인은 206만 명으로 지난해 같은 기간보다 21.1% 늘어 월 단위로 200만 명을 넘어섰다. 1~9월 누적 방한객은 1711만 명으로 지난해 같은 기간(1408만 명)보다 21.5% 늘었고, 문체부는 10월에 지난해 연간 방한객(1894만 명)을 넘어설 것으로 내다봤다. 같은 기간 외국인의 관광 분야 카드 소비액은 15조 9416억 원으로 지난해 같은 기간(10조 7940억 원)보다 47.7% 증가하여 방한객 증가율의 두 배를 웃돌았다. 카드 소비액을 방한객 수로 단순 계산하면 1인당 약 93만 원으로, 지난해 같은 기간 약 77만 원보다 21% 넘게 늘어난 셈이다.

외국인들은 백화점 매출의 상당 부분을 차지하고 있다. 롯데백화점(몰·아울렛 포함)은 이달 올해 누적 외국인 매출이 1조 원을 넘어 업계 최초로 '1조 원 시대'를 열었다. 지난해 연간 외국인 매출 7348억 원은 이미 7월에 넘어섰고, 올해 연간으로는 1조 3000억 원을 넘길 것으로 보고 있다. 신세계백화점은 1~9월 외국인 매출이 백화점 단독 기준 8500억 원으로 전년 동기보다 2배 이상 늘었고, 현대백화점은 아울렛을 포함해 올해 누적 8050억 원을 기록했다. 두 곳 모두 연내 1조 원 돌파가 예상된다.

점포별 외국인 비중은 더 높다. 연매출 2조 원 규모인 롯데백화점 본점은 상반기 기준 외국인 매출 비중이 약 30%이고, 더현대 서울은 7월 기준 외국인 매출 비중이 20%를 넘었으며, 현재 방문객 4명 중 1명이 외국인이다. 더현대 서울의 외국인 매출은 올해 1~9월 전년 동기보다 135% 늘었다. 신세계백화점 본점은 방문객 3명 중 1명이 외국인이다. 롯데의 K패션 전문관 '키네틱 그라운드'는 오픈 후 1년간 매출의 약 70%를 외국인이 차지했다.

외국인이 사는 물건도 달라졌다. 상반기 외국인 명품 매출은 신세계 129.3%, 롯데 130%, 현대 123% 늘었다. 명품을 넘어 신세계는 남성패션 110%, 여성패션 89.4%, 화장품 87.3%, 식음료 62.9%가 늘었고, 롯데는 패션 상품군이 135% 늘었다. 롯데 본점 영패션 상품군의 외국인 매출은 최근 1년 사이 440% 증가했고, 롯데의 식품관·식당가 외국인 매출은 올해 약 50% 늘었다.

백화점 관계자는 "과거 명품에 집중됐던 외국인 소비가 K패션·K뷰티·K푸드를 직접 경험하고 구매하는 형태로 바뀌고 있다"고 설명했다.

고객 구성도 다양해졌다. 신세계백화점의 외국인 매출에서 중국 고객 비중은 2019년 77.5%에서 올해 상반기 48.5%로 낮아졌고, 같은 기간 미국은 1.1%에서 19.1%, 기타 아시아는 4.4%에서 14.9%로 높아졌다. 백화점, 롯데월드몰, 에비뉴엘을 묶은 롯데타운 잠실의 외국인 매출 중 미주·유럽 비중은 35%로 2019년보다 15%포인트 올랐다. 외국인 소비는 지방으로도 확산되어, 롯데백화점의 수도권 외 점포 외국인 매출은 지난해보다 2.5배 이상 늘었고 부산은 150% 증가했다. 신세계 부산 센텀시티점도 1~9월 외국인 매출이 전년 동기보다 2배 이상 늘었다.

이런 고객을 붙잡으려는 멤버십 경쟁은 가입자 수로 확인된다. 롯데백화점은 지난해 12월 여권으로 발급하는 '롯데 투어리스트 멤버십' 카드를 내놓은 뒤 누적 발급량이 25만 장을 넘었고, 본점에서만 하루 평균 1000여 장이 발급된다. 지난 12일에는 롯데카드의 외국인 전용 선불카드 '체크인서울'과 결합한 신규 카드를 선보였다. 백화점 5% 할인에 10만 원 이상 구매 시 10% 리워드를 더하고, 롯데면세점 10%, 롯데마트 7% 할인과 한복 렌탈숍·디뮤지엄 등 70여 개 제휴처 혜택, 선불 결제 기능을 갖췄다. 롯데는 11월 말 본점 1층에 외국인 컨시어지 라운지도 열 계획이다.

신세계백화점의 글로벌 멤버십은 5월 기준 120여 개국 30만 명을 넘어섰고, 올해 1~8월 신규 가입자가 전년 동기보다 105% 늘었다. 5% 할인과 무료 음료 쿠폰이 기본이고, 지난해 연 500만 원 이상 구매한 외국인 VIP는 전년의 2배로 늘었다. 신세계는 연내 외국인 VIP 전용 라운지를 열 계획이다.

현대백화점의 'H포인트 글로벌'은 올해 1~8월 신규 가입자가 전년 동기보다 130% 늘어 누적 가입자가 약 30만 명이다. 백화점·아울렛·면세점을 하나로 묶고 식당 예약과 모바일 내국세 환급을 지원한다. 더현대 서울에서는 쇼핑백과 여행 가방을 공항·호텔로 보내는 유료 직배송을 시작했고, 내년 1월에는 글로벌 VIP 전용 공간 'PSR'을 연다.

혜택을 강화하는 이유는 여러 가지다. 제일 먼저 객단가다. 백화점 업계는 높은 외국인 객단가에 5~7% 수준의 할인이 연계 구매를 이끄는 마중물이 된다고 본다. 내수 소비가 좀처럼 활발하지 않은 가운데 외국인 매출이 백화점 성장을 견인하고 있어 외국인 재방문율을 높이려는 것이다. 한국을 반복해서 찾는 외국인 N차 방문객이 늘어난 만큼 멤버십을 통해 재방문을 유도하는 것이다.

신세계백화점의 외국인 고객 쇼핑 모습. [사진= 신세계]

신세계는 회원 데이터를 활용한 맞춤형 마케팅으로 재방문을 늘리고 있다. 외국인 관광이 개별 자유여행객 중심으로 재편되면서 교통카드·결제·세금 환급·통번역 같은 편의 기능이 쇼핑 점포를 선택하는 기준으로 자리 잡고 있다. 롯데가 교통카드 기능을, 현대가 환급과 번역을 중점에 두는 배경이다.

원화 강세에 따라 외국인의 소비가 줄 수 있다는 분석도 있다. 원·달러 환율은 7월 초 1500원대에서 지난 16일 1331원으로 마감해 2년 만에 가장 낮은 수준까지 내려왔다. 외국인 매출 성장률이 상반기 90~100% 수준에서 평균 70%대로 낮아졌다는 분석도 있다. 가격 메리트가 약해지는 상황에서 멤버십이 이를 보완하는 수단이 될 수 있는 것이다.

CJ ONE 역시 'CJ ONE 글로벌'을 내놓으며 이 경쟁에 합류했다. CJ올리브네트웍스가 운영하는 CJ ONE은 지난 15일 이 서비스를 출시했다. 회원 3200만 명을 보유한 CJ ONE은 방한 외국인이 국내 휴대전화 번호나 신분증 없이 이메일 인증만으로 가입할 수 있게 했다. 앱 최신 버전에서 글로벌 모드로 전환하면 영어와 일본어로 이용할 수 있다. 가입하면 모바일 바코드가 즉시 발급돼 N서울타워 같은 관광 명소, 신세계면세점 등 쇼핑 채널, 뚜레쥬르·메가MGC커피 등 외식 브랜드,이마트24·CU, 인천공항 고메브릿지에서 포인트를 적립·사용할 수 있다. 

임아진 CJ ONE 담당은 이번 서비스가 "글로벌 고객과 다양한 제휴 브랜드를 하나의 멤버십으로 연결하는 출발점"이라고 설명했다. CJ ONE은 글로벌 회원의 브랜드 이용 데이터를 활용해 맞춤형 서비스를 고도화하겠다는 계획도 밝혔다.

CJ의 올리브영은 지난 8월 31일 올해 8월 기준 국내 오프라인 매장의 외국인 누적 구매액이 1조 원을 넘었다. 지난해(11월)보다 3개월 빨리 달성한 것이다. 1~8월 외국인 매출은 전년 동기 대비 47% 늘었고, 결제 건수는 1101만 건으로 매장 영업시간 기준 단순 환산하면 약 0.9초에 1건꼴이었다. 매장 매출에서 외국인이 차지하는 비중은 2022년 2%에서 2025년 25%, 올해 8월 33%로 높아졌다. 구매 상위 5개 국가는 미국·싱가포르·일본·중국·태국이고, 외국인은 평균 6개 상품을 구매했으며 3명 중 1명(35%)은 한 번에 10만 원 이상 결제했다.

fineview@newspim.com

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서울 집값 다시 불 붙었다…1년새 15.5%↑ [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 지난 8월 서울 아파트 매매 실거래가가 1년 전보다 15.5% 올랐다. 이는 2021년 11월 이후 57개월 만에 가장 높은 전년 동월 대비 상승률이다.  매맷값은 동북권(강북·도봉·노원·성북·중랑·동대문·성동·광진구)에서 높게 올랐으며 전셋값은 서남권(강서·양천·영등포·구로·금천·동작·관악구)에서 큰 오름폭을 보였다. 반면 동남권은 매맷값과 전셋값이 모두 하락했다.  22일 서울시의 한국부동산원 아파트 가격동향조사 통계 분석에 따르면 올해 8월 서울 아파트 매매 실거래가는 전월 대비 0.72% 상승했다. 권역별로는 서초·강남·송파·강동구가 속한 동남권이 전월 대비 0.29% 하락한 반면 나머지 권역은 모두 올랐다. 특히 동북권은 1.54%, 도심권(종로·중·용산)은 1.06% 오르며 높은 상승률을 나타냈다. 올해 1월과 비교하면 서울 전체 아파트 가격은 8.3% 올랐다. 권역 중에는 동북권이 11.5%, 서남권이 8.4%로 상대적으로 오름폭이 컸다. 면적별로는 모든 구간에서 가격이 올랐다. 특히 전용면적 85㎡ 초과 135㎡ 이하인 중대형 아파트가 전월 대비 1.32%로 가장 큰 오름폭을 기록했다. 8월 아파트 전세 실거래가는 전월 대비 0.30%, 전년 동월 대비 11.31% 상승했다. 권역별로는 서남권이 1.30%, 서북권(은평·서대문·마포)이 0.17% 올랐다. 반면 도심권(-0.35%)과 동북권(-0.10%), 동남권(-0.08%)은 하락했다. 면적별로는 135㎡ 초과 대형 아파트가 전월 대비 2.41% 올라 가장 큰 오름폭을 보였다. 중대형 아파트도 1.50% 오르는 등 면적이 큰 아파트가 전셋값 상승을 이끌었다. 아파트 매매거래량은 감소세를 보였다. 서울시에 따르면 이달 16일 기준 9월 서울 아파트 거래량은 전월 대비 18.3% 감소한 2923건으로 집계됐다. 다만 부동산 거래 신고 기한이 계약일로부터 30일 이내인 만큼 9월 계약분 신고는 앞으로 늘어날 수 있다. 아파트 거래량은 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 거래가 몰린 5월(8987건) 이후 대체로 3000~5000건대를 기록하고 있다. 실거래가 구간별로 보면 15억원 이하 거래 비중은 5월 72.3%에서 8월 79.5%로 확대됐다. 다만 9월에는 78.1%로 소폭 축소됐다. 자치구별로는 노원구가 332건으로 가장 많은 거래량을 기록했다. 노원구의 15억원 이하 거래 비중은 99.7%, 도봉·강북·금천구는 100%로 나타나 외곽지역의 중저가 실수요 거래가 두드러졌다. 서울시는 "4~5월 고가주택 절세 거래 증가로 15억원 이하 거래 비중이 일시 축소됐다"며 "이후 중저가 실수요 유입으로 8월까지 확대가 이어지다 비중이 다소 줄었다"고 분석했다. 9월 아파트 전세거래량은 6454건으로 전월(7862건) 대비 17.9% 줄었다. 월세 거래량도 7750건으로 한 달 전보다 6.4% 감소하며 전월세 거래가 모두 위축됐다. 전년 동월과 비교하면 전세와 월세 거래량은 각각 46.9%, 19.8% 줄어 가을 이사철에도 거래 위축이 두드러졌다. 전월세 거래 비중은 월세가 54.6%, 전세가 45.4%를 기록했다. 7~8월 전월세 거래 비중이 5대 5 수준을 유지하다 월세 비중이 다시 커졌다. 전세거래 중 갱신계약 비중은 9월 56.7%로 전월(57.9%) 대비 소폭 감소했고, 계약갱신요구권 사용 비중은 52.1%를 기록해 한 달 전(49.8%)보다 늘었다. donglee@newspim.com 2026-10-22 09:15
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AI가 각국 웹사이트 치명적 결함 찾아냈다고? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 PHP에서 치명적 취약점이 공개되면서 21일(현지시간) 유럽을 비롯한 각국 정부 웹사이트가 잇따라 차단됐다. PHP 개발진은 이날 긴급 수정판을 내놓으며 모든 이용자에게 "즉시 업데이트할 것을 권고한다"고 밝혔다. 취약점은 수년간 소프트웨어 안에 숨어 있다가 인공지능(AI)을 통해 발견됐다. 일부 해커가 이미 결함을 악용하고 있다는 경고가 나오면서 유럽 각국 정부 기관은 예방 차원에서 사이트를 내렸다. PHP는 1990년대 초 등장한 언어로 처음에는 '퍼스널 홈 페이지'의 약자였다. 방문자가 페이지를 열면 서버가 내용을 조립해 브라우저로 보내는 역할을 한다. 자원봉사자들이 관리하는 무료 오픈소스 소프트웨어다. 웹 기술 조사업체 W3테크스에 따르면 프로그래밍 언어가 확인되는 웹사이트의 약 75%가 PHP로 돌아간다. 워드프레스와 드루팔, 줌라, 마젠토가 모두 PHP 기반이다. 워드프레스 하나만 해도 전체 웹사이트의 약 43%를 떠받친다. 드루팔협회의 티퍼니 패리스 임시 최고경영자(CEO)는 "지난 20년간 공개된 모든 PHP 버전을 쓰는 서버가 취약하다"며 "이 문제는 인터넷 대부분에 영향을 미친다"고 말했다. 인터넷 정보업체 센시스 자료에 따르면 조사 대상 호스트 260만 곳 가운데 약 150만 곳이 아직 수정판이 없는 버전을 쓰고 있다. 21일(현지시간) 네덜란드 정부 포털 오베르헤이트(Overheid.nl) 접속 시 뜨는 안내 화면. 프로그래밍 언어 PHP의 보안 취약점 공개 이후 사이트가 차단된 상태다.[사진=웹사이트 캡처] 2026.10.22 mj72284@newspim.com ◆ AI가 찾아낸 결함 이번 취약점은 AI를 통해 발견됐다. 보안업체 두 곳이 각각 보고서를 냈다. 보안업체 칼리프는 블로그에서 8월 1일 대규모언어모델의 도움으로 결함을 찾아냈고 이후 수정 작업을 해왔다고 밝혔다. 알파벳 산하 보안업체 위즈도 자사 AI 취약점 연구 도구와 구글 제미나이, 오픈AI 모델의 도움으로 같은 결함을 발견했다고 전했다. 위즈는 이 취약점이 10년 넘게 PHP 코드베이스에 숨어 있었고 사람이 찾아내기는 극도로 어려웠을 것이라고 설명했다. 회사는 "AI 이전에는 이런 수작업이 구현하기 어렵고 확장하기는 더 어려웠다"며 "AI로 이제 그 장벽이 사라졌다"고 했다. 킹스칼리지런던의 루카시 올레이니크 방문선임연구원은 "규모가 엄청나다"며 "AI로 악용이 순식간에, 대규모로 일어날 수 있다"고 우려했다. 백악관은 지난 16일 결함을 인지했다고 밝혔다. 백악관은 "이번 발견은 왜 AI 분야에서 미국의 주도권이 중요한지를 정확히 보여준다"며 "미국의 혁신이 국가 안보를 강화하는 것"이라고 했다. 피해는 유럽에서 두드러졌다. 네덜란드에서는 국가사이버보안센터가 먼저 자체 사이트를 내렸고 여러 기관이 뒤를 따랐다. 로테르담항과 정부 포털 오베르헤이트, 축구협회, 주요 정당 다섯 곳, 여러 병원 사이트가 포함됐다. 핀란드는 더 광범위했다. 국영 IT 서비스 제공업체 발토리가 정부 공공망 서비스를 예방 조치로 차단했다. 프랑스 내무부는 모든 웹사이트를 예방적 유지보수 상태로 전환했다. 덴마크 지방자치 IT 기업 콤비트는 전국 학교 소통 플랫폼을 포함한 여러 서비스를 중단했다. 각국 정상까지 나섰다. 네덜란드 총리는 상황을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔고, 다카이치 사나에 일본 총리는 엑스에 웹사이트 소유자들에게 "운영 중인 사이트가 PHP를 쓰는지 확인하고 새 수정판을 적용할 준비를 하라"고 당부했다.   mj72284@newspim.com 2026-10-22 03:48

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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