동화약품, 이상지질혈증 복합제 '프라바펜캡슐' 출시

AI 핵심 요약beta
- 동화약품은 22일 복합형 이상지질혈증 치료제 프라바펜캡슐을 출시했다
- 프라바스타틴과 페노피브릭산을 결합해 LDL·중성지방을 낮추고 HDL을 개선한다
- 제품은 식사와 관계없이 저녁 하루 한 캡슐 복용하며 31일 심포지엄을 연다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동화약품은 이상지질혈증 치료제 '프라바펜캡슐'을 출시했다고 22일 밝혔다.
프라바펜캡슐은 프라바스타틴나트륨 40㎎과 페노피브릭산 110㎎을 결합한 복합제다.
관상동맥심질환 고위험 성인 가운데 프라바스타틴 40㎎ 단독요법으로 LDL-콜레스테롤이 적절히 조절되지만, 중성지방 수치가 높고 HDL-콜레스테롤 수치가 낮은 복합형 이상지질혈증 환자 치료에 사용한다.
두 성분은 서로 다른 기전으로 지질 수치를 조절한다. 프라바스타틴은 간에서 콜레스테롤 합성을 억제해 LDL-콜레스테롤을 낮추고, 페노피브릭산은 중성지방 감소와 HDL-콜레스테롤 개선에 작용한다. 페노피브릭산은 페노피브레이트의 활성형 성분으로 별도의 활성화 과정 없이 작용한다.
제품은 식사와 관계없이 저녁에 하루 한 차례 1캡슐을 복용하도록 허가됐다. 식사와 함께 또는 식후 복용이 필요한 일부 페노피브레이트 제제와 비교해 복용 시간 관리 부담을 줄였다. 기존 복합제보다 캡슐 크기도 줄였다.
동화약품 관계자는 "복합형 이상지질혈증 환자의 치료 선택지를 넓히기 위해 선보인 제품"이라며 "다양한 환자의 치료 환경을 고려해 이상지질혈증 치료제 포트폴리오를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
동화약품은 오는 31일 서울 잠실 소피텔 앰배서더 서울 호텔에서 출시 기념 심포지엄을 열고 복합형 이상지질혈증 치료 전략과 제품의 임상 활용 방안을 공유할 예정이다.
sykim@newspim.com