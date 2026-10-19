동화약품, '소다활 레몬라임맛' 출시…청량감 강화

AI 핵심 요약beta
- 동화약품은 19일 제로 탄산음료 소다활 레몬라임맛을 출시했다
- 소다활 매실맛은 누적 판매량 400만 병을 넘어섰다
- 동화약품은 미미와 먹취해소 캠페인을 진행하고 유통망을 확대한다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동화약품은 제로 탄산음료 브랜드 소다활의 신제품 '소다활 레몬라임맛'을 출시했다고 19일 밝혔다.
지난 5월 선보인 '소다활 상큼한 매실맛'은 까스활 코어농축액과 쿨링향을 조합한 제품으로, 최근 누적 판매량 400만 병을 넘어섰다. 동화약품은 소비자의 맛 선택 폭을 넓히기 위해 레몬라임맛을 추가했다.
신제품은 레몬착즙액과 라임농축액을 함유했다. 레몬의 산뜻한 맛과 라임의 청량함을 살려 식사 중이나 식사 후 음식과 함께 즐길 수 있도록 했다.
동화약품은 신제품 출시와 함께 '먹취해소 소다활' 캠페인도 진행한다. 음식 섭취 후 느끼는 더부룩함을 숙취에 빗댄 '먹취'라는 표현을 활용해 제품의 탄산감과 청량함을 알릴 계획이다.
브랜드 앰버서더로는 그룹 오마이걸의 미미를 선정했다. 미미가 참여하는 유튜브 먹방 콘텐츠와 짧은 영상, 푸드트럭 행사, 먹방 인플루언서 협업 콘텐츠 등을 선보일 예정이다.
동화약품은 롯데리아 입점과 가마치통닭과의 업무협약을 통해 외식업계로 유통망을 넓혀왔다. 이번 신제품은 전국 편의점과 대형마트, 슈퍼마켓을 비롯해 쿠팡·네이버 등 온라인 채널에서 판매한다.
동화약품 관계자는 "앞으로도 '먹취해소 소다활' 캠페인을 통해 맛있는 음식과 함께 즐기는 제로 탄산음료로서 소비자와의 접점을 넓혀 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com