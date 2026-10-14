동화약품, 다이소에 '후시덤 흔적 리페어' 5종 출시

AI 핵심 요약beta
- 동화약품은 14일 후시덤 흔적 리페어 라인 5종을 다이소에 출시했다
- 신제품은 나이아신아마이드와 발효여과물을 함유해 피부 흔적을 관리한다
- 전국 다이소 매장과 온라인몰에서 2000~5000원에 판매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
가격 2000~5000원
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동화약품은 더마 브랜드 '후시덤'의 신제품 '흔적 리페어' 라인 5종을 다이소에 출시했다고 14일 밝혔다.
신제품은 크림 토너, 나이아신 10 앰플, 나이아신 15 스팟크림, 캡슐 크림, 크림 마스크로 구성됐다. 푸시디움 코키네움 발효여과물과 미백 기능성 성분인 나이아신아마이드를 함유했다.
크림 토너와 캡슐 크림, 크림 마스크에는 나이아신아마이드 2%를 담았다. 나이아신 10 앰플과 나이아신 15 스팟크림의 함량은 각각 10%, 15%다. 피부 고민과 사용 목적에 따라 제품을 선택할 수 있도록 구성했다.
동화약품은 지난 5월 다이소에 피부 장벽 관리 중심의 '베리어 리페어' 라인을 선보였다. 이번 출시로 피부 흔적과 색소침착 관리까지 제품군을 확대한다.
신제품은 전국 다이소 매장과 온라인몰에서 판매하며, 가격은 2000~5000원이다.
동화약품 관계자는 "이번에 출시한 흔적 리페어 라인은 기존 피부 장벽 케어 라인에 이어 소비자들의 다양한 피부 고민을 고려해 선보인 제품"이라며 "앞으로도 동화약품의 연구 노하우를 바탕으로 합리적인 가격과 기능성을 갖춘 제품을 지속해서 선보이며 후시덤의 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com