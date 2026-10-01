동화약품, 신임 글로벌부문장에 장진혁 이사 선임

AI 핵심 요약beta
- 동화약품이 1일 장진혁 이사를 글로벌부문장에 선임했다.
- 장 이사는 유럽·미주 해외영업과 사업개발을 거쳤다.
- 동화약품은 글로벌 실행력과 성장 기반을 강화하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동화약품은 신임 글로벌부문장으로 장진혁 이사를 선임했다고 1일 밝혔다.
장 이사는 유럽과 미주 지역의 해외영업, 사업개발, 해외 사업 운영 경험을 갖춘 인물이다. 제조업 수출 업무를 시작으로 글로벌 무역 플랫폼과 소비재 기업 등에서 해외 사업 경험을 쌓았다.
2006년 고려용접봉(KISWEL) 수출팀에서 해외영업 경력을 시작했으며, 2009년에는 삼화스틸의 유럽 현지 법인 'SAMWHA STEEL S.A.'에서 유럽 지역 사업개발과 영업을 담당했다. 이후 2015년 옥토 신사업개발팀을 거쳤다.
2019년에는 글로벌 농식품 무역 플랫폼 기업 트릿지에서 해외 사업 운영을 담당했다. 2021년에는 프라이데이즈랩 공동창업자 겸 최고운영책임자(COO)를 맡았다.
2023년 위시컴퍼니 미주영업총괄 팀장으로 미주 시장 영업을 담당했으며, 2025년에는 삼양라운드스퀘어의 크리에이터 마케팅 플랫폼 '파파우'(POPOW)에서 마케팅·세일즈 팀장으로 근무했다.
장 이사는 2007년 한국외국어대학교 스페인어학과를 졸업하고, 2019년 미국 미시간대학교 경영대학원에서 경영학 석사(MBA) 학위를 취득했다.
동화약품 관계자는 "이번 선임을 계기로 글로벌 사업의 실행력을 높이고 해외 시장에서의 성장 기반을 강화해 나갈 계획"이라며 "새로운 사업 기회를 지속적으로 발굴해 글로벌 경쟁력을 높여갈 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com