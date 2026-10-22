JB금융그룹, 키르기스스탄 금융사 인수 추진…중앙아시아 진출

AI 핵심 요약beta
- JB금융그룹은 22일 키르기스스탄 금융회사 지분 100% 인수계약을 체결했다
- JB우리캐피탈은 금융당국 승인 후 연내 인수를 마무리할 계획이다
- JB금융그룹은 오토금융을 앞세워 중앙아시아 사업을 확대한다
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JB우리캐피탈 오토금융 사업 확대
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = JB금융그룹이 키르기스스탄 현지 금융회사 인수를 추진하며 동남아시아에 이어 중앙아시아로 해외 사업 영역을 넓힌다.
JB금융그룹은 계열사 JB우리캐피탈이 키르기스스탄 금융회사 코르키크레딧(Korky Credit)과 코르키리싱(Korky Leasing)의 모회사인 에포케 주식회사와 지분 100% 인수 계약을 체결했다고 22일 밝혔다.
현지 금융당국의 인가와 등록 절차를 거쳐 연내 인수를 마무리할 계획이다. 인수가 완료되면 두 회사는 JB우리캐피탈의 100% 자회사로 편입된다.
JB금융그룹은 젊은 인구 구조와 높은 경제성장률을 바탕으로 성장 잠재력이 큰 키르기스스탄을 중앙아시아 진출의 교두보로 삼는다는 전략이다. 현지 인구 중 30대 이하 비중은 약 70%이며, 최근 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 연 10%를 웃도는 것으로 제시됐다.
이번 인수가 완료되면 JB금융그룹의 해외 거점은 캄보디아 상업은행, 미얀마 소액금융사, 베트남 증권사, 인도네시아 여신전문금융사에 이어 다섯 곳으로 늘어난다.
JB우리캐피탈은 지난 8월 인도네시아 여신전문금융사 인수에 대한 현지 금융당국 승인을 획득하는 등 해외 사업을 확대하고 있다.
국내 오토금융 사업에서 축적한 역량을 활용해 키르기스스탄 시장에 안착할 계획이다. 현지 인프라와 결합해 고객 수요에 맞는 오토금융 서비스를 제공하고, 중고차 수요 증가에 대응해 사업을 본격적으로 확대한다는 방침이다.
중장기적으로는 기존 소매금융 중심의 영업구조에서 벗어나 수익 기반을 다변화하고 현지 금융시장에서 입지를 강화할 계획이다.
peterbreak22@newspim.com