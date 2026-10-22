KT&G, '레종 프렌치 나이트 에펠' 내놔

AI 핵심 요약beta
- KT&G가 21일 프리미엄 궐련 신제품을 전국 편의점에 출시했다
- 레종 프렌치 나이트 에펠은 블랙 궐련지와 프랑스산 원료를 적용했다
- 유럽식 블렌딩과 파리 감성의 블랙 패키지로 차별화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = KT&G가 프리미엄 궐련 '레종 프렌치 나이트 에펠을 지난 21일 전국 편의점에 출시했다고 밝혔다.
레종 프렌치 나이트 에펠은 블랙 궐련지와 프랑스산 원료를 적용한 레종 프렌치 시리즈의 프리미엄 제품이다. 유럽식 블렌딩으로 담배 본연의 풍부한 맛을 구현하고 레종 프렌치 시리즈의 차별적 감성을 한층 끌어올린 것이 특징이다.
특히 패키지 전·후면에는 'Paris Black Edition' 문구를 적용하고, 블랙 톤 디자인으로 제품 콘셉트를 표현했다. 타르와 니코틴 함량은 각각 2.0mg, 0.10mg이다.
정영훈 KT&G 국내브랜드팀장은 "이번 신제품은 레종 프렌치 시리즈가 추구해 온 프리미엄 감성을 블랙 궐련지와 프랑스산 원료라는 요소로 가장 완성도 높게 구현한 제품"이라며 "앞으로도 소비자 취향과 시장 트렌드를 반영한 제품으로 기대에 부응하겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com