엘앤씨바이오, 한국유방암학회서 '메가필' 활용 유방재건 방법 소개

AI 핵심 요약beta
- 엘앤씨바이오는 22일 메가필 활용 유방재건법이 소개됐다고 밝혔다
- 한현호 교수는 17일 방사선치료 환자의 맞춤형 재건 전략을 발표했다
- 지방이식과 메가필 병용으로 수술 후 조직 결손과 비대칭을 보완했다
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판형에서 분쇄형·주입형으로 이식 형태 다양화
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 인체조직 재생의학 전문기업 엘앤씨바이오의 분쇄형 무세포동종진피 제품 '메가필(MegaFill)'을 활용한 유방재건 방법이 한국유방암학회 학술대회에서 소개됐다고 22일 밝혔다.
엘앤씨바이오에 따르면 지난 17일 제주 그랜드 조선에서 열린 '한국유방암학회 2026 추계학술대회'에서 암 제거 수술 후 발생한 피부·연부조직 결손을 보충하는 과정에서 분쇄형·주입형 인체조직 ECM(세포외기질)을 활용하는 재건 방법이 발표됐다.
울산의대 한현호 교수는 '림프절 양성 유방암에서 선행치료 후 유방재건의 시기와 술기'를 주제로 강연했다. 교수는 방사선치료 계획과 환자별 피부·연부조직 상태를 종합적으로 고려해 재건 시기와 방법을 결정하는 개별화된 전략을 소개했다.
특히 유방절제 후 방사선치료(PMRT)를 받은 환자에서 지방이식과 메가필을 병용하는 방법을 제시했다. 이는 암 제거 수술 후 진피를 포함한 연부조직의 결손을 분쇄형 인체조직 ECM으로 주입·보충하고, 조직 함몰과 비대칭을 보완하기 위한 것이다.
발표에서는 피부의 부드러움과 유연성, 유착·수축 부위의 상태 등 병용 이후 관찰된 조직의 물리적 특성도 다뤄졌다. 유방재건에서 외형뿐 아니라 결손 부위와 이를 둘러싼 피부·연부조직의 상태를 종합적으로 평가하고, 환자의 치료 이력과 조직 조건에 맞는 이식 방법을 선택하는 접근이 제시됐다.
암 수술이 최소침습의 방향으로 발전하면서 재건 과정에서도 결손의 범위와 위치에 맞춰 이식 방법을 선택하는 접근이 중요해지고 있다. 넓은 판 형태의 무세포동종진피를 수술로 이식하는 방법과 함께 국소적인 조직 결손에는 분쇄형 무세포동종진피를 주입해 보충하는 방법이 활용되고 있다.
메가필은 2013년 출시된 국내 최초의 분쇄형 피부 인체조직 제품으로, 재건과 미용 분야에서 부족하거나 결손된 조직을 보충하는 데 사용돼 왔다. 엘앤씨바이오는 메가필에서 리투오로 이어지는 제품 개발을 통해 인체 진피 유래 ECM을 활용한 기술을 고도화하고 있으며, 제품별 사용 목적과 특성에 맞춰 임상적·과학적 근거를 지속적으로 축적하고 있다.
엘앤씨바이오 관계자는 "분쇄형·주입형 인체조직은 최근 새롭게 등장한 개념이 아니라, 기존 재건의료 현장에서 조직 결손을 보충하기 위한 방법으로 활용돼 온 기술"이라며 "이번 학술대회 발표는 인체 진피 유래 ECM이 실제 재건의료에서 어떻게 활용되고 있는지 살펴볼 수 있는 사례라는 점에서 의미가 있다"고 말했다.
이어 "엘앤씨바이오는 메가덤과 메가필을 비롯한 인체조직 이식재를 통해 축적해 온 기술과 경험을 바탕으로 리투오 등 차세대 ECM 제품을 개발하고 있다"며 "앞으로도 인체조직의 안전성과 품질관리 원칙을 기반으로 제품별 과학적·임상적 근거를 강화하고, 축적된 데이터를 바탕으로 인체조직 ECM 기술의 활용 가치와 안전관리에 대한 객관적이고 합리적인 논의가 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com