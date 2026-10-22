SKT, 원치 않는 국가 로밍 사전 차단...무료 보안 서비스 출시

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'T 로밍 안심국가' 출시...국내 통신사 최초

자동·수동형 제공...해외 부정사용 예방

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = SK텔레콤이 고객이 원하지 않는 국가에서 해외 로밍 서비스가 연결되는 것을 사전에 차단하는 무료 부가서비스를 출시한다. 국가별 로밍 허용 여부를 설정해 의도치 않은 해외망 접속에 따른 과금과 부정사용을 예방한다는 취지다.

SKT 모델이 'T 로밍 안심국가' 서비스 안내 페이지를 살펴보는 모습. [사진=SK텔레콤]

SK텔레콤은 무료 부가서비스 'T 로밍 안심국가'를 출시한다고 22일 밝혔다.

T 로밍 안심국가는 고객이 해외 이동통신망에 최초로 연결을 시도할 때 해당 국가에서의 로밍 허용 여부를 확인하고, 허용되지 않은 국가에서는 로밍 연결을 차단하는 서비스다.

SK텔레콤에 따르면 해외망 접속 단계에서 국가별로 원치 않는 로밍 연결을 제한하는 서비스를 출시한 것은 국내 이동통신사 가운데 처음이다.

SK텔레콤은 기존에도 '비정상 인증 차단 시스템(FDS)'을 통해 국내외에서 발생하는 이상징후를 실시간으로 탐지하고 차단하는 보안 체계를 운영해 왔다. 이번 서비스는 여기에 고객이 국가별 로밍 이용 범위를 직접 설정할 수 있는 기능을 추가한 것이다.

SKT 모델이 'T 로밍 안심국가' 서비스 안내 페이지를 살펴보는 모습. [사진=SK텔레콤]

서비스는 이용 방식에 따라 'T 로밍 안심국가(자동)'와 'T 로밍 안심국가(수동)' 2종으로 제공된다.

자동형은 해외여행이나 출장 때마다 방문 국가를 별도로 설정하지 않아도 이용할 수 있다. 고객이 해외망 연결을 시도하면 SK텔레콤은 출국 전 공항 방문 여부와 해외망 접속 정보 등을 종합적으로 분석해 정상적인 출국에 따른 로밍 이용인지 판단한다. 정상 이용으로 확인되면 로밍 연결을 허용한다.

수동형은 고객이 로밍 서비스를 이용할 국가를 직접 지정하는 방식이다. 사전에 등록한 국가에서만 로밍이 가능하며, 허용 국가를 한 곳도 등록하지 않으면 모든 해외 로밍 연결이 차단된다.

SK텔레콤은 자동형이 해외 출장이나 여러 국가를 여행하는 고객에게, 수동형은 특정 국가를 반복적으로 방문하는 고객에게 유용할 것으로 기대하고 있다.

T 로밍 안심국가는 T 월드 홈페이지와 앱, T 로밍 고객센터를 통해 무료로 가입할 수 있다.

flurry327@newspim.com