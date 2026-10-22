SSG닷컴, 제철 먹거리 최대 50% 할인…28일까지 장보기 행사

AI 핵심 요약beta
- SSG닷컴은 22일 먹거리·생활용품 할인 행사를 시작했다
- 신선식품과 즉석밥·캠핑용품 등을 최대 50% 할인했다
- 주문 고객에게 쿠폰·지원금과 카드 청구 할인도 제공했다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SSG닷컴은 오는 28일까지 먹거리와 생활용품을 최대 50% 할인하는 '쓱 장보기 페스타'를 진행한다고 22일 밝혔다.
행사에서는 신선·가공식품과 생활용품을 할인하는 '장보기 100대 특가'를 선보인다. 홍시와 남해안 생굴 250g을 비롯해 즉석밥, 음료, 일상용품 등이 대상이다.
가을 나들이와 캠핑용 상품으로는 무항생제 돼지 등갈비와 남영돈 특선구이 모둠 등 구이용 육류를 준비했다. 간편식과 토치, 석쇠, 바비큐 집게 등 캠핑용품도 판매한다.
SSG닷컴 단독 상품인 설악젤라또 저지밀크와 널담 패밀리 슬랩브레드, 라보에이치 샴푸 기획상품도 행사에 포함했다.
행사 기간 주문 권역에 따라 최대 6000원 장바구니 할인쿠폰 또는 장보기 지원금을 지급한다.
최근 3개월간 주간배송과 새벽배송 주문 이력이 없는 고객에게는 SSG페이 결제에 사용할 수 있는 1만원 장바구니 쿠폰을 제공한다. 행사 카드로 결제하면 최대 5% 청구 할인도 받을 수 있다.
SSG닷컴은 쓱데이를 앞두고 오는 29일까지 '마스터 시그니처' 상품 투표 이벤트도 진행한다. 누적 3회·6회·9회 이상 투표한 고객 중 추첨을 통해 스마트폰과 로봇청소기, 호텔 상품권 등을 증정한다.
kji01@newspim.com