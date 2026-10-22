삼성월렛 머니·포인트, 출시 1년 만에 가입자 300만명 돌파

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 22일 삼성월렛 머니·포인트 가입자 300만명을 돌파했다
- 삼성전자는 포인트 등급제와 해외 결제 지원을 순차적으로 도입했다
- 삼성전자는 첫 결제 고객 대상 포인트 지급과 경품 이벤트를 진행한다
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해외 결제 2.5% 추가 적립…첫 결제 시 5000포인트 지급
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자의 간편결제 서비스 '삼성월렛 머니·포인트'가 출시 1년 만에 가입자 300만명을 넘어섰다. 삼성전자는 해외 결제 지원과 포인트 등급제 도입 등 혜택을 확대하며 이용자 확보에 나선다.
삼성전자는 지난해 10월 출시한 삼성월렛 머니·포인트의 가입자가 300만명을 돌파했다고 22일 밝혔다. 출시 두 달 만에 100만명을 달성한 이후 10개월 만에 가입자가 200만명 늘었다. 삼성전자는 전월 실적이나 적립 한도 없이 포인트를 쌓고, 적립한 포인트를 다음 결제에서 현금처럼 사용할 수 있다는 점을 성장 배경으로 꼽았다.
삼성전자는 출시 1주년을 맞아 지난 20일부터 포인트 등급제와 해외 결제 지원 기능을 순차적으로 도입하고 있다. 포인트 등급은 연간 누적 포인트에 따라 Solar, Lunar, Sky, Young 등 4단계로 나뉜다. 만 14~29세 대상 Young 등급은 결제 시 3% 추가 적립 혜택을 받으며, Solar와 Lunar 등급에는 선물하기 할인 쿠폰 등 혜택이 제공된다.
오는 27일부터는 첫 결제 고객에게 5000포인트를 지급하고 갤럭시 Z 폴드8 등을 경품으로 제공하는 이벤트도 진행한다. 해외 결제 고객에게는 포인트 2.5%를 추가 적립해 준다. Young 등급 고객이 토스 유스카드나 카카오뱅크 mini카드로 결제하면 2000포인트를 지급하는 행사도 마련했다.
채원철 삼성전자 MX사업부 디지털월렛팀장 부사장은 "앞으로도 국내외 다양한 생활 접점으로 삼성 월렛 생태계를 확장하고, 고객들이 일상에서 체감할 수 있는 혜택을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com