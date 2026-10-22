[UCL] '음바페 1골 1도움' R마드리드, 라이프치히에 4-1 대승

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

베르나르두 실바 이적 첫 골…마드리드, 엘클라시코 앞두고 화력 시위

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 스페인 거함 레알 마드리드가 화력을 폭발시키며 유럽 챔피언스리그 무패 행진을 이어갔다.

레알 마드리드는 22일(한국시간) 스페인 마드리드 산티아고 베르나베우에서 열린 2026-2027 UEFA 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전 홈경기에서 RB 라이프치히(독일)를 4-1로 완파했다. 레알 마드리드는 UCL 개막 3연승(승점 9)을 달렸고 올 시즌 공식전 홈 7전 전승 기세를 이어갔다. 최근 3경기 연속 4골을 퍼붓는 무서운 화력이다.

경기 초반은 답답한 흐름이었다. 킬리안 음바페의 슈팅 정확도가 떨어졌고 라이프치히의 역습에 실점 위기를 맞기도 했다. 티보 쿠르투아 골키퍼의 선방으로 버텼다.

[마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=킬리안 음바페가 22일(한국시간) 열린 UCL 리그 페이즈 3차전 RB 라이프치히와의 홈 경기에서 자신의 도움으로 팀의 두 번째 골을 넣은 아르다 귈러를 안아주며 기뻐하고 있다. 2026.10.22 psoq1337@newspim.com

막힌 혈은 전반 막판에 뚫었다. 전반 43분 아르다 귈러가 페데리코 발베르데의 컷백을 받아 시도한 슈팅이 수비 맞고 굴절됐다. 문전에 있던 베르나르두 실바가 흐른 공을 차 넣었다. 지난 여름 맨체스터 시티에서 이적해 온 실바의 레알 마드리드 데뷔골이었다.

기세를 탄 레알 마드리드는 후반 7분 만에 추가골을 뽑아냈다. 주드 벨링엄의 크로스를 음바페가 헤더로 골문 앞에 떨어뜨렸다. 귈러가 가볍게 밀어 넣어 2-0을 만들었다.

조제 모리뉴 레알 마드리드 감독은 후반 25분 비니시우스 주니오르 대신 얀 디오망데를 투입하며 변화를 줬다. 디오망데는 즉각 응답했다. 후반 38분 디오망데의 패스를 받은 음바페가 박스 인근에서 환상적인 개인기 후 오른발 감아차기 슈팅으로 골망을 흔들었다. 음바페는 올 시즌 공식전 12호 골이자 UCL 3경기 연속골을 기록했다.

[마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=조제 모리뉴 레알 마드리드 감독이 22일(한국시간) 열린 UCL 리그 페이즈 3차전 RB 라이프치히와의 홈 경기를 지켜보고 있다. 2026.10.22 psoq1337@newspim.com

라이프치히는 후반 40분 티디암 고미스가 한 골을 만회하며 추격했다. 하지만 2분 뒤 레알 마드리드가 쐐기를 박았다. 브라힘 디아스의 크로스를 친정팀을 상대한 디오망데가 감각적인 오른발 발리 슈팅으로 마무리했다.

주말 FC 바르셀로나와의 '엘클라시코'를 앞두고 기세를 올린 모리뉴 감독은 "엘클라시코에 자신감 같은 건 없다"면서 "지금은 리그 경기 하나일 뿐이지만 다른 경기와 같은 경기인 건 아니다"라며 결련한 각오를 보였다.

psoq1337@newspim.com