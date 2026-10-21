삼성증권 걸그룹 '루미나' 뮤비, 250만뷰 돌파

AI 핵심 요약beta
- 삼성증권은 21일 AI 걸그룹 루미나 뮤직비디오가 조회수 250만회를 돌파했다고 밝혔다
- 루미나는 금융·투자 메시지를 담은 가상 아이돌 그룹으로 제작됐다
- 삼성증권은 루미나를 금융교육·광고·숏폼 등 다양한 콘텐츠에 활용할 계획이다
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금융교육·광고 등 활용 계획
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성증권은 자체 제작한 4인조 인공지능(AI) 걸그룹 '루미나(LUMINA)'의 데뷔곡 'OVERRIDE(오버라이드)' 뮤직비디오가 공개 약 한 달 만에 유튜브 조회수 250만회를 돌파했다고 21일 밝혔다.
삼성증권 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 뮤직비디오는 공개 일주일 만에 조회수 100만회를 기록한 데 이어 약 한 달 만에 250만회를 넘어섰다.
루미나는 '빛나는'이라는 뜻의 영어 단어 'Luminous'에서 착안한 이름으로, 서로 다른 개성을 지닌 4명의 멤버로 구성된 가상 아이돌 그룹이다. 삼성증권은 금융과 투자에 관한 메시지를 K팝 콘텐츠에 담아 전달하기 위해 루미나를 제작했다.
데뷔곡 'OVERRIDE'는 테크노 리듬에 일렉트로니카와 댄스 음악을 결합한 곡이다. 기존의 틀과 선입견에서 벗어나 스스로 기준을 세우고 새로운 가능성을 찾아간다는 메시지를 담았다.
삼성증권은 이번 뮤직비디오를 시작으로 루미나를 금융교육과 광고 등 다양한 콘텐츠에 활용할 계획이다. 향후 후속 뮤직비디오와 숏폼 챌린지를 선보이고, 콘텐츠 진행자(MC)로도 활용하는 등 고객과의 접점을 확대한다는 방침이다.
삼성증권 관계자는 "현실의 금융 전문성은 삼성증권이 맡고, 그 안에 담긴 다채로운 가능성과 영감은 루미나가 전달하는 새로운 시도"라며 "앞으로 루미나를 매개로 미래 핵심 고객들과 보다 친근하고 역동적으로 소통해 나갈 것"이라고 말했다.
루미나의 데뷔곡 'OVERRIDE' 뮤직비디오는 삼성증권 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com