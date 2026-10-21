덱스터스튜디오, 영화 '군체'로 스페인 시체스영화제 최우수 시각효과상 수상

AI 핵심 요약beta
- 덱스터스튜디오는 21일 영화 ‘군체’로 시체스영화제 기술상을 수상했다
- ‘군체’는 크리처와 감염자 등을 사실적으로 구현한 VFX로 주목받았다
- 덱스터스튜디오의 유럽권 영화제 수상은 이번이 처음이다
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원숭이 크리처·감염자 표현에 VFX 기술 적용
대규모 환경·군중 시뮬레이션 등 특수영상 기술 활용
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 종합 콘텐츠 전문기업 덱스터스튜디오가 영화 '군체'로 스페인에서 열린 '제59회 시체스 국제판타스틱 영화제'에서 공식경쟁부문 '최우수 특수·시각효과·분장상'을 수상했다고 21일 밝혔다. 덱스터스튜디오가 유럽권 영화제에서 수상한 것은 이번이 처음이다.
시체스영화제는 벨기에 '브뤼셀 판타스틱 영화제', 포르투갈 '판타스포르토 국제영화제'와 함께 세계 3대 판타스틱영화제로 꼽힌다. 판타지와 호러, 스릴러 등 장르 영화를 중심으로 개최되는 국제영화제다.
덱스터스튜디오가 수상한 '최우수 특수·시각효과·분장상'은 시각효과(VFX), 특수효과, 분장 등을 종합적으로 평가해 수여하는 상이다.
덱스터스튜디오는 영화 '군체'에서 주요 크리처인 원숭이를 사실적으로 구현하고, 감염자들의 외형과 현장을 뒤덮은 점액성 물질 등에 VFX 기술을 적용했다. 특히 크리처 제작과 대규모 환경·군중 시뮬레이션 등 기존 액션·크리처 작품에서 축적한 기술을 활용했다.
앞서 덱스터스튜디오는 대전특수영상영화제 'DFX OTT어워즈'에서도 '군체'로 기술상 부문 대상을 수상하며 4년 연속 수상 기록을 세웠다.
영화 '군체'를 연출한 연상호 감독은 당시 "작품이 가진 독특한 세계와 상상력을 관객들에게 보다 현실감 있게 전달하기 위해 많은 고민을 거쳐 만든 작품으로, 특수영상 기술이 작품의 세계를 완성하는 데 중요한 역할을 했다"고 밝힌 바 있다.
'군체'의 VFX를 담당한 홍정호 VFX 슈퍼바이저는 "연상호 감독의 독창적인 연출이 빛난 K-좀비 영화 '군체'를 통해 장르 영화를 대표하는 세계적인 시상식인 시체스영화제에서 수상하게 돼 영광"이라며 "앞으로도 다양한 연출자들과 협업해 완성도 높은 시각효과를 구현해 나가겠다"고 말했다.
한편 덱스터스튜디오는 청룡영화상, 대종상영화제, 백상예술대상을 비롯해 대만 금마장영화제, 홍콩 금상장영화제, 중국 창춘영화제 등 국내외 주요 영화제에서 30여 개의 기술상·시각효과상·예술상 등을 수상한 바 있다.
nylee54@newspim.com