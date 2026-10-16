덱스터스튜디오, 유럽 미디어그룹과 콘텐츠 협력 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 덱스터스튜디오가 16일 3Cat·룩셈부르크 필름펀드와 협력 논의했다
- 양측은 영화·드라마·실감콘텐츠 공동제작 방안을 검토했다
- 덱스터는 통합 후반작업 역량과 AI VFX 기술을 소개했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 콘텐츠 제작 기업 덱스터스튜디오가 스페인 카탈루냐의 종합 미디어그룹 '3Cat'과 유럽 영화 기금 '룩셈부르크 필름펀드'의 대표자들을 맞아 글로벌 협력 방안을 논의했다고 16일 밝혔다.
3Cat은 카탈루냐 자치정부가 운영하는 미디어그룹으로, 약 4100개 영상산업 기업과 약 84억 유로(한화 약 13조원) 규모의 시장을 보유한 유럽 영상 미디어 산업의 주요 거점이다. 카탈루냐 지역 10년 연속 시청률 1위 TV 채널을 비롯해 라디오 채널, 130만 구독자 규모의 자체 OTT 플랫폼을 운영 중이며, 연간 70~80개의 국제 공동제작 프로젝트를 추진하고 있다.
회사에 따르면 룩셈부르크 필름펀드는 1990년 설립된 룩셈부르크 정부의 공공기관으로, 영화와 시리즈, 애니메이션, XR(확장현실) 등 다양한 형태의 시청각 콘텐츠 제작을 지원한다. 유럽의 공동제작 분야를 선도하는 펀드로, 최근 영화진흥위원회와 영화 분야 협력 확대를 위한 업무협약을 체결했다.
이번 방문은 지난 4월 스페인 카탈루냐 무역투자청이 주관한 영상미디어 사절단의 덱스터 방문에 이어 후속으로 진행됐다. 3Cat의 로사 로마 회장을 비롯해 다니엘 에르난데스 전략총괄이사, 나탈리아 프랏츠 디지털·기술 인프라 총괄(CTO) 등 핵심 경영진이 참석했으며, 룩셈부르크 필름펀드에서는 기 달라이덴 CEO를 포함한 프로듀서, 연출가, 펀드 관계자들이 동반했다.
덱스터는 콘텐츠 제작부터 VFX(시각특수효과), DI(디지털 색보정), 음향 등 후반작업까지 통합한 올인원 제작 능력과 AI 기술을 접목한 AI VFX 파이프라인을 바탕으로 양 기관에 포스트 프로덕션 노하우와 AI VFX 활용 방안을 소개했다. 영화·드라마·실감콘텐츠 공동 제작 등 향후 파트너십 추진을 위한 심도 있는 논의도 진행했다.
덱스터스튜디오 김혜진 CSO(최고전략책임자)는 "3Cat은 유럽 영상 미디어 산업의 주요 거점을 대표하는 종합 미디어그룹이며, 룩셈부르크 필름펀드는 유럽 내 최고 수준의 제작 지원 체계와 글로벌 네트워크를 보유한 기관"이라며 "스페인, 룩셈부르크, 프랑스 등 다수의 유럽 영상산업 주체들과 논의를 이어가고 있다"고 말했다.
nylee54@newspim.com