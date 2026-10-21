정부, 내년 500곳 이상 '피지컬AI' 실증...숙련공 노하우 데이터화

AI 핵심 요약beta
- 정부가 21일 내년 500곳 이상에서 피지컬 AI 실증을 추진했다
- 숙련공 노하우를 데이터화해 업종별 AI 모델을 보급할 계획이다
- 피지컬 AI 예산과 정책금융으로 중소기업 투자를 지원할 방침이다
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3조1000억원 예산·정책금융 지원
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 내년 500곳 이상의 현장에서 피지컬 인공지능(AI) 실증을 추진한다. 숙련공의 기술과 경험을 데이터로 축적해 업종별 AI 모델을 보급하고, 예산과 정책금융으로 중소기업의 AI 투자를 지원할 방침이다.
권대영 재정경제부 1차관은 21일 롯데호텔 제주에서 열린 '리더스포럼 정책토론회' 영상 축사를 통해 이 같은 지원 방향을 밝혔다. 이날 토론회는 재경부와 중소기업중앙회가 '피지컬 AI 시대, 중소기업의 혁신전략은?'을 주제로 공동 개최했다.
권 차관은 "이제 AI가 화면 밖으로 나와 공장에서 일하는 시대가 됐다"며 중소기업의 도입 비용과 활용에 대한 고민을 정부가 함께 풀겠다는 뜻을 밝혔다.
우선 숙련공의 현장 노하우를 데이터로 남기고, 기업들이 바로 활용할 수 있는 업종별 AI 모델을 만들어 보급할 계획이다. 내년에는 500곳 이상의 현장에서 실증을 추진하고, 먼저 도입한 공장의 성과를 다른 공장도 활용할 수 있도록 지역 산업단지를 중심으로 확산한다.
투자 재원도 뒷받침한다. 권 차관은 내년 피지컬AI 예산 3조1000억원을 비롯해 150조원 규모의 국민성장펀드와 산업은행·기업은행·신용보증기금·기술보증기금 등의 정책자금을 활용해 현장의 AI 투자를 지원하겠다고 설명했다.
그는 "관계부처와 함께 원팀이 돼 재정·세제·금융·규제를 하나로 묶겠다"며 부처 간 칸막이를 없애 현장 애로를 해소하겠다고 강조했다. 토론회에서 나온 의견도 전략경제자문단과 함께 정책에 반영하겠다고 밝혔다.
이날 행사에는 김기문 중기중앙회장과 박영선 재경부 전략경제자문단 위원장, 산·학·연 전문가와 중소기업 대표 등 200여명이 참석했다.
기조연설을 맡은 박 위원장은 "에이전틱·피지컬 AI로 이어지는 새로운 흐름에 대응해 업무와 제조현장 자체의 혁신이 필요하다"고 강조했다. 주제발표와 토론에서는 중소기업의 데이터 자산화와 AI 공동혁신을 통한 성장 방안 등을 논의했다.
jongwon3454@newspim.com