김종철 경찰청장 대행 "강력한 내부 자정·외부 통제 제도 마련"

AI 핵심 요약beta
- 김종철 경찰청장 직무대행은 21일 경찰개혁과 공정한 수사를 약속했다
- 김 직무대행은 내부 자정과 외부 통제 제도를 마련하겠다고 밝혔다
- 경찰은 사회적 약자 보호와 국민 안전을 최우선 과제로 강조했다
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 김종철 경찰청장 직무대행은 21일 "공정하고 인권을 존중하는 수사로 국민의 권익을 지키고, 강력한 내부 자정과 외부 통제 제도도 마련하겠다"고 밝혔다.
김 직무대행은 이날 오전 서울 서대문구 경찰청에서 열린 제81주년 경찰의 날 기념식 인사말에서 "국민의 눈높이에서 낡은 관행을 과감히 걷어내고 경찰개혁을 흔들림 없이 추진하겠다"며 이같이 말했다.
그는 "78년 만의 형사사법체계 대전환으로 경찰의 역할과 책임은 어느 때보다 막중해졌다"며 "권한보다 책임의 무게를 먼저 새기며, 더욱 낮은 자세로 국민을 섬기겠다"고 강조했다. 이어 "사건 하나하나가 당사자에게는 인생을 좌우하는 절박한 갈림길임을 잊지 않겠다"고 했다.
김 직무대행은 "국가의 주인인 국민의 신뢰는 경찰이 지켜야 할 가장 소중한 자산"이라며 개혁 의지를 거듭 밝혔다. 다만 이날 인사말에서 내부 자정과 외부 통제 제도의 구체적인 내용이나 도입 일정은 제시하지 않았다.
국민 안전을 지키는 경찰 본연의 역할도 강조했다. 그는 "최근 연이은 강력 범죄로 국민의 불안이 크다는 사실을 경찰은 무겁게 받아들이고 있다"며 "경찰이 존재하는 이유는 분명하다. 국민의 소중한 생명과 안전을 지키는 것"이라고 말했다.
그러면서 "사회적 약자에 대한 범죄에 단호히 대응하고, 피해자가 두려움을 딛고 일상을 회복할 때까지 보호와 지원을 이어가겠다"며 "땀 흘려 일군 재산이 교묘한 속임수에 무너지지 않도록 서민의 삶을 든든하게 지키겠다"고 했다.
이날 기념식은 경찰청 본관 청사에서 초청 내빈과 경찰 관계자 등 약 500명이 참석한 가운데 열렸다. 경찰은 개혁·쇄신을 바탕으로 국민의 생명과 안전을 최우선으로 지키는 본연의 사명을 되새기는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.
행사에서는 '올해의 경찰영웅'으로 선정된 고 심연수 경사와 고 김선현 경감의 헌신을 기렸다. 심 경사는 1963년 강원 동해시에서 철로에 뛰어들어 시민을 구한 뒤 순직했고, 김 경감은 2018년 경북 영양군에서 난동 신고를 받고 출동해 피의자를 제압하다 흉기에 찔려 순직했다. 경찰은 두 영웅의 발자취를 인공지능(AI) 기술로 복원한 영상으로 소개하고 유가족에게 인증패를 전달했다.
유공자 포상에서는 홍조근정훈장을 받은 김성준 서울경찰청 치안정보부장 등 총 474명이 정부포상을 받았다.
calebcao@newspim.com