경찰청장 대행, 인천 흉기 난동에 "신속·엄정 수사"…전국 예방활동 강화 지시

AI 핵심 요약beta
- 김종철 경찰청장 직무대행은 13일 인천 흉기 난동 엄정수사를 지시했다
- 김 직무대행은 피해자 보호와 지원, 다중 밀집 장소 경력 배치를 주문했다
- 경찰은 흉기 소지와 범죄 예고글 단속을 강화하고 피의자를 조사했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사건 현장 점검·법적·제도적 미비점 검토 예정
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 김종철 경찰청장 직무대행이 13일 인천에서 발생한 흉기 난동 사건과 관련해 엄정수사와 피해자 보호·지원을 지시했다. 전국 시도경찰청에는 다중 밀집 장소에 경찰력을 충분히 배치하고 공공장소 흉기 소지 행위와 온라인 범죄 예고글에 대한 선제적 단속 강화를 지시했다.
김 직무대행은 이날 사건을 보고받은 뒤 긴급 국·관 회의를 열고 오후 5시 30분 전국 시도경찰청장 화상회의를 개최했다.
김 직무대행은 회의에서 인천경찰청장으로부터 사건 발생 개요와 수사·조치 사항을 보고받았다. 이어 범행 동기를 포함해 사건을 신속하고 엄정하게 수사하고, 피해자 보호와 지원에도 만전을 기하라고 지시했다.
인천경찰청장을 비롯한 전국 시도경찰청장들에게는 다중 밀집 장소를 중심으로 경찰력을 충분히 배치해 강력범죄 예방 활동을 강화하도록 했다.
또 공공장소에서 흉기를 소지하는 행위와 온라인상 유사 범죄 예고글에 대해 선제적 단속을 강화하라고 주문했다. 유사 범죄를 막고 국민 불안을 최소화하기 위해 총력 대응하라는 취지다.
김 직무대행은 화상회의 이후 인천 사건 현장을 찾아 현장 조치 상황을 점검할 예정이다.
이번 주 중에는 관련 국·관 회의를 주재해 강력범죄 예방과 관계성 범죄 대응에 관한 법적·제도적 미비점을 점검하고 개선 방안을 검토할 계획이다.
한편 이날 오후 인천 남동구 구월동 홈플러스 인천구월점 등이 입점한 대형 상업시설에서 흉기 난동이 발생해 이용객 8명이 다쳤다. 이 가운데 20대 여성 1명은 심정지 상태로 병원에 이송됐다. 경찰은 현장에서 59세 남성 A씨를 체포해 범행 경위 등을 조사하고 있다.
calebcao@newspim.com