트루엔, AI 홈카메라 '이글루' 전 과정 자체 개발

AI 핵심 요약beta
- 트루엔이 21일 자체 개발 이글루 시리즈의 보안 경쟁력을 강화했다고 밝혔다
- 이글루는 펌웨어·하드웨어부터 앱과 클라우드까지 직접 개발·관리한다
- 트루엔은 26일 보안 기술을 적용한 이글루 S8 PRO를 출시한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 트루엔이 자체 개발한 AI 홈카메라 브랜드 '이글루(EGLOO)' 시리즈의 보안 경쟁력을 강화했다고 21일 밝혔다.
회사에 따르면 이글루 시리즈는 외관 디자인과 금형 제작부터 하드웨어 회로 설계, 펌웨어 개발, 전용 모바일 애플리케이션 및 클라우드 서버 구축·운영까지 제품 개발 전반을 직접 수행하고 있다. 제품 설계 단계부터 보안 요소를 검토하고 소프트웨어 업데이트 등 사후 관리까지 이어지는 자체 개발 체계를 구축했다는 설명이다.
국내 서버 연동과 전용 애플리케이션을 보안 요소로 내세우는 홈캠 제품이 늘고 있지만, 영상 데이터가 국내 서버를 통해 관리되더라도 기기 자체의 펌웨어와 하드웨어 설계에 대한 검증이 이뤄지지 않으면 보안 취약점이 발생할 수 있다.
펌웨어는 카메라의 구동과 네트워크 통신, 보안 기능 등을 제어하는 핵심 소프트웨어로, 중국산 기성 제품을 도입할 경우 제조사가 인지하지 못하는 숨겨진 백도어나 인증 우회 경로가 포함될 위험이 있다. 이글루는 펌웨어 코드부터 내부 암호화 알고리즘까지 직접 검증·개발해 외부에 유출될 수 있는 보안 구멍을 차단한다.
트루엔은 오는 26일 출시를 앞둔 신제품 '이글루 S8 PRO'에 보안 기술 역량을 모두 반영했다. 이글루 S8 PRO는 기존 인기모델인 이글루 S8을 바탕으로 영상 화질과 AI 돌봄 기능을 고도화한 프리미엄 제품이다. 초고화질 영상과 AI 기반 분석 기능을 제공하면서 모든 영상 데이터는 자체 개발된 보안 펌웨어와 보호되는 서버 망을 통해 암호화 전송된다.
이글루(EGLOO) 홈캠 개발팀 관계자는 "홈캠을 선택할 때 '국내 서버 사용' 문구만 보고 안심하기보다는 제품의 펌웨어, 서버 및 하드웨어를 직접 기획·개발하는 전문 기술력을 갖추었는지 확인해야 한다"며 "트루엔은 앞으로도 펌웨어, 하드웨어부터 클라우드 서버, AI 분석까지 이어지는 완벽한 인하우스(In-house) 개발 체계를 통해 소비자가 안심하고 사용할 수 있는 홈캠 환경을 만들어 나갈 것"이라고 강조했다.
nylee54@newspim.com