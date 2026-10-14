안재천 트루엔 대표, 1만4509주 장내매수

AI 핵심 요약beta
- 안재천 트루엔 대표가 14일 회사 주식 1만4509주를 추가 매수했다
- 안 대표 보유 지분은 277만5359주, 26.51%로 늘어났다
- 트루엔은 AI 카메라와 영상분석 솔루션의 해외사업을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2분기 수출 매출 176.5% 증가…해외 사업 확대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 인공지능(AI) 영상보안 기업 트루엔의 최대주주인 안재천 대표이사가 회사 주식 1만4509주를 추가로 장내매수했다.
14일 트루엔에 따르면 안 대표는 보통주 1만4509주를 장내매수했다. 이에 따라 보유 주식 수는 277만5359주, 지분율은 26.51%로 확대됐다.
안 대표는 올해 초에도 회사 주식을 장내매수한 바 있다. 회사는 이번 추가 매수가 중장기 성장 가능성과 기업가치에 대한 자신감을 바탕으로 한 책임경영의 일환이라고 설명했다.
트루엔은 최근 하이엔드 온디바이스 AI 카메라와 소프트웨어 'TAEM(Truen AI Event Manager)'을 중심으로 사업을 확대하고 있다.
회사에 따르면 올해 2분기 전체 수출 매출은 전년 대비 176.5% 증가했다. 주력 제품인 인터넷프로토콜(IP) 카메라 해외 매출은 같은 기간 270.5% 늘었다.
트루엔은 미국과 독일, 인도 등 해외 시장을 대상으로 AI 카메라와 영상분석 솔루션 공급 확대를 추진하고 있다. 국내에서도 공공·산업 분야의 AI CCTV 수요에 대응해 관련 사업을 확대한다는 계획이다.
트루엔 관계자는 "국내 영상보안 시장에서 축적해온 AI 기술력을 기반으로 해외 시장에서도 제품 경쟁력을 인정받으며 글로벌 매출도 증가하고 있다"며 "이를 기반으로 회사의 실질적인 성장과 기업가치 및 주주가치 제고로 연결될 수 있도록 주력할 것"이라고 설명했다.
winter1004@newspim.com