트루엔, 한국가스공사와 엣지 AI 카메라 방호체계 실증

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대구경북지역본부서 침입·쓰러짐 탐지 성능 검증

반복 실증·알고리즘 최적화로 오탐지 개선 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 엣지 인공지능(AI) 카메라 전문기업 트루엔이 한국가스공사 대구경북지역본부와 엣지 AI IP 카메라를 활용한 방호체계 고도화 실증사업을 추진한다.

12일 트루엔에 따르면 양사는 협업 체계를 구축하고 엣지 AI IP 카메라를 활용한 AI 탐지 성능 검증과 현장 설치 테스트를 진행하고 있다.

이번 실증은 관리소 침입 방호체계 고도화와 작업장 내 인명 안전사고 예방을 목표로 한다. 양사는 실증 결과를 바탕으로 시범운영 기간을 연장하고 정밀 시나리오 기반 검증 범위를 확대해 AI 탐지 성능을 지속적으로 개선할 계획이다.

트루엔 로고. [사진=트루엔]

현장에 구축된 AI 폐쇄회로(CC)TV에는 트루엔의 엣지 AI 객체·행동 분석 기술이 적용됐다. 엣지 AI 방식은 별도 중앙 서버 없이 카메라 자체에서 영상을 실시간으로 분석하는 방식이다. 침입이나 쓰러짐 등의 행위를 카메라 단에서 즉시 탐지할 수 있다.

트루엔은 엣지 AI 기술을 기반으로 고성능 시스템온칩(SoC)을 활용해 딥러닝 연산을 카메라에서 실시간 처리할 수 있도록 했다.

회사는 실증 과정에서 확보한 데이터를 바탕으로 알고리즘을 최적화하고 펌웨어(FW)를 업그레이드해 탐지 성능을 개선해왔다고 설명했다.

조도와 시야 간섭 등 현장 환경 변화에 따른 오탐·미탐 요인을 분석하고 이를 반영한 영상학습과 AI 솔루션 개선도 반복적으로 진행했다. 회사에 따르면 시범운영 초기와 비교해 오탐지 발생 건수가 감소했다.

트루엔 관계자는 "당사가 보유한 엣지AI 객체·행동 분석 원천기술과 업계 최고 수준의 SoC 연산력을 기반으로, 실제 현장 조건에서의 반복적인 실증과 지속적인 알고리즘 최적화를 통해 솔루션을 고도화하고 있다"며 "앞으로도 하이엔드 엣지AI 기술로 공공·산업 인프라 현장의 안전을 지키는 기술 파트너 역할을 다하겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com