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트루엔, AI·SW 업그레이드한 '이글루 S8' 출시

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AI 핵심 요약

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  • 트루엔이 18일 AI 교감형 베이비 홈캠 이글루 S8을 리뉴얼 출시했다
  • 이글루 S8은 생성형 AI로 부모 음성을 학습해 동화·자장가를 부모 목소리로 제공한다
  • 국내 PbD 인증과 글로벌 4대 인증을 획득하고 전 과정을 국내 자체 수행해 보안성을 강화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 동화 기능 탑재해 정서적 교감 지원

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 스마트 인공지능(AI) 홈 카메라 전문기업 트루엔은 '이글루(EGLOO) S8'을 영유아 케어에 최적화된 교감형 베이비 홈 카메라로 리뉴얼 출시했다고 18일 밝혔다.

회사에 따르면 이번에 출시한 이글루 S8은 기존 디바이스에 AI 기능 및 소프트웨어를 강화한 업그레이드 버전이다. 특히 생성형 AI 기능을 적용해 부모와 아이 간의 상호작용을 강화하고, 단순 모니터링 중심의 기존 홈캠에서 정서적 교감을 지원하는 교감형 베이비 홈캠으로 고도화했다.

특히 이글루 S8이 'AI 동화' 기능을 지원함으로써 육아 패러다임의 전환이 가능할 것으로 전망된다. 부모의 실제 음성을 학습한 AI가 동화, 자장가 등을 부모 고유의 음색과 감정으로 자연스럽게 구현해 아이가 가장 익숙하고 사랑하는 목소리로 하루를 채울 수 있도록 설계됐다. 부모 음성 노출이 정서적 안정감과 언어 발달 등에 긍정적인 영향을 미친다는 다수의 연구 결과가 발표된 만큼 아이의 정서 케어까지 지원하는 새로운 형태의 교감형 홈캠이라는 것이 회사측의 설명이다.

트루엔 로고. [사진=트루엔]

또한 트루엔은 제품 경쟁력 강화뿐만 아니라 홈캠의 본질인 보안에서도 최대 수준을 유지하고 있다. 국내 홈 카메라로서 개인정보보호 중심 설계(PbD, Privacy by Design) 인증을 획득했다. 개인정보보호 중심 설계는 제품 설계부터 전 단계에 개인정보 보호를 검증하는 제도다. 더불어 미국 FCC, 유럽 CE, 영국 UKCA, 한국 KC 글로벌 4대 인증을 모두 통과해 하드웨어 및 소프트웨어 안전성도 검증했다.

아울러 시중 다수 제품이 외부 제조사에 생산을 위탁하는 OEM(주문자상표부착생산) 방식과 달리 제품 기획부터 개발, 보안 서버 운영까지 전 과정을 국내에서 자체 수행하는 것이 특징이다. 외산 홈캠 해킹 이슈로 개인정보 보호 중요성이 높아짐과 동시에 베이비 홈캠이 필수 육아가전으로 부상하고 있는 만큼 보안성과 제품 성능을 모두 갖춘 트루엔의 이글루 S8에 대한 수요가 높을 것으로 기대된다.

회사 관계자는 "이번 이글루 S8 업그레이드는 단순 기능 개선을 넘어 부모와 아이 간 정서적 교감을 지원하는 방향으로 홈캠의 역할을 확장한 것"이라며 "또 홈캠 시장에서 보안성과 개인정보 보호의 중요성이 지속적으로 부각되고 있는 만큼 자체 기술로 개발한 보안 체계로 제품 신뢰도를 높였다"고 설명했다. 이어 "이를 기반으로 영유아를 위한 교감형 AI 홈카메라 대표 기업으로 도약하고 B2C 시장 확대에 속도를 낼 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

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UAE "바라카 원전, 드론 피격" [서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 아랍에미리티(UAE)의 아부다비 당국은 17일 "알다프라 지역에 위치한 바라카 원자력 발전소에서 드론 공격에 의한 화재가 발생했다"고 밝혔다. 로이터에 따르면 아부다비 공보국은 "원전 내부 경계선 바깥에 위치한 발전기가 드론 공격을 당했다"며 "당국이 화재 발생에 대응하고 있다"고 알렸다. 이어 "인명 피해는 보고되지 않았고 방사선 안전 수준에도 영향이 없다"며 "연방 원자력 당국은 발전소의 주요 시스템이 정상적으로 작동하고 있음을 확인했다"고 전했다. 해당 드론이 어디서 발사됐는지에 대해서는 아직 알려진 게 없다.  앞서 이란 최고지도자의 수석 고문인 모하마드 모흐베르는 자신의 X 계정에 "이란은 수년간 걸프 국가(이웃 아랍 국가)들을 친구이자 형제로 여겼지만, 그들은 독립성을 버리고 팔레스타인과 이란의 적들에게 자신들 조국의 운명을 맡겼다"고 비난했다. 그는 "이란은 미 중부사령부의 임대 전초 기지(중동 역내 미군 기지)들에 대해 전면적 대응을 하지 않았지만 이런 자제가 영원하지는 않을 것"이라고 했다. 모흐베르 고문은 해당 게시글에 #쿠웨이트와 #아랍에미리트(UAE)라는 해시태그를 붙여 자신의 비난이 쿠웨이트와 UAE에 맞춰져 있음을 시사했다. 지난 13일 쿠웨이트 당국은 부비얀섬에 침투하려던 이란 이슬람혁명수비대 대원 4명을 체포했다고 발표, 이란과 긴장 수위를 높였다. 이번 전쟁에서 UAE는 중동 내 가장 두드러진 반(反)이란 노선을 취하고 있다. 지난달 이스라엘과 공조해 이란 본토 공격을 감행한 것으로 알려져 있다. UAE 당국은 공식적으로는 부인했지만, 주요 외신들을 통해서는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 전쟁 중 UAE를 은밀히 방문했다는 보도도 나온 바 있다. 지난 1일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이 제벨알리 항만 인근에서 연기가 솟고 있는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] osy75@newspim.com 2026-05-17 19:52
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北 내고향축구단, 19일 기자회견 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 수원FC 위민과의 남북 맞대결을 앞둔 북한 여자축구 클럽팀 내고향여자축구단이 17일 오후 인천국제공항을 통해 한국 땅을 밟았다. 내고향여자축구단은 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강전 참가를 위해 방한했다. 통일부는 지난 14일 내고향여자축구단의 남한 방문을 승인했고, 대한축구협회가 통보한 선수단 및 관계자 총 39명이 이날 입국했다. [영종도=뉴스핌] 이형석 기자 = 북한 내고향축구단이 17일 오후 인천공항을 통해 방남하고 있다. 2026.05.17 leehs@newspim.com 북한 여자 축구 클럽팀이 한국을 찾은 것은 이번이 처음이다. 북한 축구팀의 방한 자체도 2018년 강원도 춘천·인제에서 열린 아리스포츠컵 국제축구대회 참가 이후 8년 만이며, 성인 여자 축구팀 기준으로는 2014 인천 아시안게임 이후 12년 만이다. 당시 북한 여자대표팀은 금메달을 차지했고, 남자대표팀은 은메달을 획득한 바 있다. 내고향여자축구단은 지난 13일부터 16일까지 중국 베이징에서 경유지 캠프를 차리며 현지 훈련을 진행했고, 이날 한국에 입성했다. 입국 직후에는 숙소로 이동했으며, 이후 훈련 일정은 비공개로 진행될 예정이다. 아시아축구연맹(AFC) 규정상 공식 훈련 이전 비공개 훈련은 문제 없다. 북한 평양을 연고로 한 내고향여자축구단은 2012년 창단된 기업형 구단이다. 소비재 기업 '내고향'의 후원을 받고 있으며, 북한 여자축구 1부 리그에서 여러 차례 우승한 강호로 평가받는다. 이번 대회에서도 강력한 우승 후보로 꼽힌다. [영종도=뉴스핌] 이형석 기자 = 북한 내고향축구단이 17일 오후 인천공항을 통해 방남하고 있다. 2026.05.17 leehs@newspim.com 실제 내고향여자축구단은 예선리그를 3전 전승으로 통과했고, 이 대회 조별리그 C조에서는 2승 1패로 8강 토너먼트에 진출했다. 특히 조별리그에서 성사된 수원FC 위민과의 첫 남북 클럽 맞대결에서는 3-0 완승을 거두며 강한 인상을 남겼다. 이어 8강에서는 베트남 호찌민을 3-0으로 완파하고 준결승 무대까지 올랐다. 수원FC 위민에는 한국 여자 축구의 전설 지소연을 비롯해 김혜리, 최유리 등 전·현직 한국 국가대표가 포진해 있다. 지난 3월 대회 8강전에서는 디펜딩 챔피언 우한 장다(중국)를 4-0으로 완파하며 준결승에 올랐다. 남북 클럽팀의 맞대결은 오는 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 열린다. 승리 팀은 23일 오후 2시 같은 장소에서 멜버른 시티(호주)와 도쿄 베르디 벨레자(일본) 경기 승자와 결승전을 치른다. 이번 대회는 여자축구 클럽 차원의 남북 대결이라는 점에서 큰 관심을 받고 있다. 대한축구협회에 따르면 4강전 티켓은 예매 시작 약 12시간 만에 일반 판매분 7087장 모두 매진됐다. [영종도=뉴스핌] 이형석 기자 = 방남한 북한 내고향축구단이 17일 오후 인천공항에서 버스에 탑승하고 있다. 2026.05.17 leehs@newspim.com 내고향여자축구단은 오는 19일 수원종합운동장에서 공식 훈련과 기자회견을 진행하며 한국 팬들에게 처음 공개된다. 다만 대회 규정상 공식 기자회견은 팀별로 따로 열려 수원FC 위민 선수단과 직접 만나는 장면은 경기 당일까지 미뤄질 예정이다. 20일 경기 종료 후에는 공동취재구역(믹스트존)이 운영된다. 내고향여자축구단 선수단도 규정에 따라 해당 구역을 지나가야 하지만, 인터뷰 요청에 응하지 않을 가능성도 있다. 한편 통일부는 이번 준결승전 현장 응원이 남북 상호 이해 증진에 도움이 된다고 판단해 남북협력기금 3억원 지원을 결정했다. 지원금에는 경기 티켓과 응원도구 제작, 남북교류협력지원협회의 행정 비용 등이 포함된 것으로 알려졌다.  wcn05002@newspim.com 2026-05-17 15:48

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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