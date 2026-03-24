트루엔, ISC WEST서 AI 통합 영상보안 플랫폼 첫 공개

TA 시리즈 중심 VMS 연동 솔루션 선봬

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 기반 통합 보안 솔루션 전문기업 트루엔은 오는 27일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 'ISC WEST 2026'에 참가해 AI 기반 통합 영상보안 플랫폼을 첫 공개한다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 북미 최대 보안 전시회에서 기존 인공지능(AI) 카메라 제품을 넘어 영상 데이터 수집부터 분석, 저장, 관제까지 전 과정을 하나의 플랫폼에서 효율적으로 운영할 수 있는 통합 솔루션을 선보인다. 이를 기반으로 북미를 포함한 글로벌 시장 공략에 속도를 낼 전망이다.

이번 전시회에서 공개하는 'AI 기반 통합 영상보안 플랫폼'은 온디바이스 AI 카메라 'TA 시리즈'를 중심으로 'AI Event Manager', 차세대 영상저장장치(NVR) 등이 유기적으로 연동되는 시스템이다. 특히 글로벌 영상관리시스템(VMS) 기업들과 플랫폼 연동을 통해 다양한 고객 환경에 유연하게 적용 가능한 오픈 플랫폼 전략을 구현하고 있다.

트루엔 로고. [사진=트루엔]

이번 행사에서는 각 VMS와의 실시간 연동을 통해 AI 이벤트 연동, 영상 검색 및 분석, 통합 관제 시나리오 등 실제 운영 환경에 가까운 활용 사례를 시연한다. 최근 보안 산업에서 중요성이 높아지고 있는 이기종 시스템 간 통합 및 플랫폼 연동 트렌드에 대응하는 전략인 만큼 높은 관심을 받을 것으로 회사 측은 기대하고 있다.

TA 시리즈는 딥러닝 기반 영상 분석 기술과 고성능 엣지 AI 처리 성능을 기반으로 다양한 환경에서 정확도 높은 객체 인식과 이벤트 분석 기능을 제공하는 것이 특징이다. 주요 AI기능으로는 AI 딥러닝 객체 감지, AI Object기능, AI 영상 분석 기능, AI 딥러닝 행동분석, 차량 번호판 인식 기능(ANPR) 등 다양한 트루엔 베이직(TRUEN Basic) AI기능이 기본 지원된다. 또한 AI 노이즈 제거 기술, 원거리 객체 감지, 동시 검출 객체 수 증가 등 AI SoC(시스템 온 칩) 성능을 극대화한 트루엔 하이엔드(TRUEN High-End) AI 기능이 추가로 제공된다.

AI Event Manager는 카메라에서 발생하는 다양한 AI 이벤트를 통합 관리하고, 상황별 맞춤형 분석, 알람 및 대응이 가능하도록 설계된 통합 솔루션이다. 이를 통해 기존 단순 감시 중심의 영상보안 시스템을 넘어 실시간 대응 및 운영 효율 중심의 지능형 시스템으로 발전시킬 수 있다. 아울러 차세대 NVR은 AI 분석 데이터와 영상 저장·검색 기능을 통합 제공해 시스템 구축 및 운영의 효율성을 한층 강화할 수 있다.

트루엔 관계자는 "이번 전시회에서 단순 제품 소개를 넘어 AI 기반 영상보안 시스템의 방향성과 통합 솔루션 경쟁력을 글로벌 시장에 적극적으로 알릴 계획"이라며 "TA 시리즈를 중심으로 AI Event Manager, NVR, VMS 연동까지 이어지는 전체 솔루션 포트폴리오를 통해 북미 및 글로벌 시장 공략을 더욱 강화해 나가겠다"고 전했다.

한편 ISC WEST는 세계 3대 물리보안 전문 전시회이자 북미 최대 보안 전시회로 꼽힌다. 매년 750개 이상 글로벌 기업과 3만명에 가까운 업계 관계자가 참여해 영상보안·AI·출입통제 등 최신 기술 트렌드를 확인할 수 있는 자리다.

nylee54@newspim.com