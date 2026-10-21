본시스템즈, 무인수상정에 액추에이터 적용…"해상 실증 완료"

AI 핵심 요약beta
- 본시스템즈가 21일 무인수상정에 액추에이터를 적용해 해상 실증을 마쳤다
- 파도와 선체 흔들림에도 액추에이터가 안정적으로 작동하는 것을 확인했다
- 본시스템즈는 지상·해상 방산 무인체계로 기술 적용을 확대할 계획이다
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지상 로봇 이어 해상 무인체계로 적용 확대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 로봇 전문기업 본시스템즈가 글로벌 방산기업이 개발 중인 무인수상정(USV)에 자사 액추에이터를 적용해 해상 실증 시험을 마쳤다고 21일 밝혔다.
본시스템즈는 자체 사이클로이드 감속 기술을 기반으로 개발한 액추에이터 'BCSA V4 시리즈'를 적용해 실증을 진행했다. 이번 시험은 실제 해상 환경에서 무인수상정 운용 과정에 따른 구동 상태와 안정성을 확인하기 위해 마련됐다.
무인수상정은 파도 등 해상 환경의 영향으로 선체에 지속적인 움직임이 발생할 수 있어 다양한 운용 조건에서도 구동부가 안정적으로 작동하는 것이 중요하다. 회사는 시험 결과 파도와 선체 흔들림이 발생하는 해상 조건에서도 액추에이터가 안정적으로 구동되는 것을 확인했다고 설명했다.
본시스템즈는 이번 실증을 통해 기존 지상 로봇에 적용해온 구동 기술의 해상 무인체계 적용 가능성을 확인했다. 이를 계기로 글로벌 방산 시장에서 다양한 무인 플랫폼으로 기술 적용 범위를 확대하고 신규 사업 기회를 모색할 계획이다.
회사는 자체 감속기·액추에이터 설계 및 개발 역량을 기반으로 지상과 해상을 아우르는 방산 무인체계로 기술 적용 범위를 넓혀간다는 전략이다.
김창현 본시스템즈 대표이사는 "이번 실증은 당사의 액추에이터가 실제 해상 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있음을 확인했다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 독자적인 감속기·액추에이터 기술을 기반으로 다양한 방산 무인체계에 적용 가능한 구동 솔루션을 개발하고, 신규 사업 기회 발굴에 나서겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com