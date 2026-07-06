본시스템즈, 휴머노이드 로봇 구동 모듈 양산 시설 구축

AI 핵심 요약beta
- 본시스템즈가 6일 휴머노이드 로봇 구동모듈 양산시설 구축에 나섰다
- 하반기 공장 가동 목표로 부지를 인수했고 첨단 설비 도입해 자체 양산체제를 마련한다
- 핀리스 사이클로이드 감속기 기술로 맞춤형 로봇 구동모듈을 생산해 국내외 시장 경쟁력을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 감속기·액추에이터 전문기업 본시스템즈가 휴머노이드 로봇 핵심 구동 모듈 양산 시설 구축에 나선다고 6일 밝혔다. 회사는 최근 로봇 구동 모듈 양산 대응을 위한 공장 부지 인수를 완료했으며, 하반기 공장 가동을 목표로 생산기지를 구축하고 있다.
인수한 공장 부지에 첨단 설비를 도입해 자체 양산 시설을 구축할 계획이다. 회사에 따르면 감속기와 액추에이터 수요 증가에 대응하기 위해 추가 공장 부지 취득도 검토 중이다.
본시스템즈는 감속기, 액추에이터 등 맞춤형 로봇 구동 모듈을 개발할 수 있는 기술을 보유하고 있다. 고객 요구 사양에 따라 토크, 크기, 중량, 내구성, 발열 조건 등을 반영한 제품을 개발할 수 있으며, 단순 감속기 공급에서 나아가 마이크로 액추에이터, 스마트 액추에이터, 로봇 관절 모듈 단위까지 확장 가능하다.
핵심 기술은 핀리스(PinLess) 사이클로이드 감속기다. 기존 사이클로이드 감속기의 높은 토크 전달력과 내구성을 유지하면서 핀 부품을 제거해 부품 수와 제조 공정을 줄였다. 이를 통해 토크와 내구성을 확보하는 동시에 생산성을 높일 수 있다. 핀리스 구조를 기반으로 다양한 감속비 구현에 대응하면서 고객 요구 사양에 맞춘 구동 모듈 개발 및 생산 역량을 강화하고 있다.
회사 관계자는 "피지컬 AI 시장 성장과 함께 휴머노이드를 비롯한 로봇 구동 모듈의 중요성이 커지고 있다"며 "자체 생산 시설 구축과 맞춤형 구동 모듈 개발 역량 강화를 통해 국내외 로봇 감속기 및 액추에이터 시장에서 경쟁력을 확보하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com