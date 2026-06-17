본시스템즈, 대만 테크맨 로봇과 MOU 체결

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액추에이터·감속기 적용 및 국내 판매 협력 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코넥스 상장 기업 본시스템즈는 대만 협동로봇 전문기업 테크맨 로봇(Techman Robot)과 로봇 및 자동화 산업 분야 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 MOU는 양사가 보유한 로봇 하드웨어 기술과 영업 역량을 결합해 국내외 로봇 및 자동화 분야에서 공동 사업 기회를 발굴하기 위해 추진됐다.

양사는 협약에 따라 ▲본시스템즈 액추에이터 및 감속기의 테크맨 로봇 제품 적용 추진 ▲테크맨 로봇 제품의 국내 판매 및 보급 확대를 위한 영업 협력 ▲납품 실적 및 고객 레퍼런스 공동 활용 ▲부품 공급 안정화 ▲PoC, 데모 시스템, 전시회 등 공동 프로젝트 발굴을 추진한다.

본시스템즈 로고. [사진=본시스템즈]

테크맨 로봇은 대만 콴타 컴퓨터의 자회사다. 본시스템즈에 따르면 콴타 컴퓨터는 대만 내 3위권 기업이자 세계 5위 컴퓨터 제조사다. 테크맨 로봇은 인공지능(AI)과 비전 시스템을 결합한 협동로봇 솔루션을 개발·공급하고 있으며, 제조·전자·물류 등 산업 현장에 적용 가능한 협동로봇 제품군을 보유하고 있다.

본시스템즈는 사이클로이드 감속 기술을 기반으로 로봇 액추에이터와 감속기를 개발·공급하고 있다. 회사는 휴머노이드, 로봇팔, 무인운반로봇(AGV), 협동로봇 등 로봇 구동 환경에 대응하는 제품 라인업을 갖추고 있다.

회사 측은 박형 구조, 고토크, 설계 및 양산 역량을 바탕으로 로봇 제조사와 자동화 기업을 대상으로 제품 적용을 확대하고 있다고 설명했다.

본시스템즈 관계자는 "자체 로봇 액추에이터 및 감속기 기술력과 이를 기반으로 국내외 대기업과 협업하고 있는 점을 평가받아 이번 MOU를 체결하게 됐다"며 "대만뿐 아니라 다양한 국가에서 협동로봇을 상용화하고 있는 테크맨 로봇과 협업해 글로벌 로봇 자동화 시장 진출을 추진하겠다"고 말했다.

이어 "최근 공장 내 로봇 도입을 위해 피지컬 AI 구현이 확대되는 가운데 로봇 구동부 성능, 가격 경쟁력, 공급 안정성이 중요해지고 있다"며 "테크맨 로봇과 협력해 로봇 핵심 부품 적용 레퍼런스를 확대하겠다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com