경과원, 파주 본원 이전 계기 현장 중심 지원방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 경과원은 15일 파주에서 지역경제 활성화 간담회를 개최했다.
- 파주 기업인들은 경영비용 증가와 판로 확보 어려움을 호소했다.
- 경과원은 기업 의견을 반영해 맞춤형 지원책을 마련할 계획이다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(경과원)은 지난 15일 파주 본원에서 파주시 기업인협의회, 파주상공회의소와 '파주시 지역경제 활성화 기업 간담회'를 개최하고 지역기업의 성장 지원을 위한 협력방안을 논의했다고 16일 밝혔다.
이번 간담회는 지난 5월 경과원의 파주 본원 이전을 계기로 마련됐다.
간담회에는 김길아 경과원 균형발전본부장, 파주시 기업인협의회 소속 6개 단체와 파주상공회의소 관계자 등이 참석했다.
경과원은 기관의 주요 기능과 기업지원사업을 소개하고 기업인들과 지역 산업 현안을 공유하며 현장 중심의 지원방안을 모색했다.
참석 기업인들은 경영비용 증가와 판로 확보의 어려움을 주요 애로사항으로 꼽으며 기업 현장의 목소리를 지속적으로 전달할 수 있는 정기적인 소통의 자리도 희망했다.
경과원은 이날 간담회에서 수렴한 의견을 정리해 기업이 체감할 수 있는 지원방안과 제도 개선 과제를 발굴할 계획이다.
또 지역 기업과 소통을 지속해 현장 수요 기반의 맞춤형 지원사업을 발굴하고 협력체계를 다져나갈 방침이다.
김길아 경과원 균형발전본부장은 "기업 현장의 목소리를 바탕으로 맞춤형 지원과 유관기관 간 협력을 강화해 파주시 중소기업의 경쟁력을 높이고 경기북부 지역경제 활성화에 앞장서겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com