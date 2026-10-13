경복궁 밤 밝힌 설화수 초롱…'한복 연향'에 국내외 관람객 몰렸다

AI 핵심 요약beta
- 설화수는 9일부터 10일까지 경복궁 한복 연향에 참여했다
- 설화수는 엠버 컬러 초롱과 윤조에센스를 방문객에게 증정했다
- 총 3600명이 초롱을 들고 경복궁 야경과 전통문화를 체험했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 글로벌 럭셔리 뷰티 브랜드 설화수가 지난 9일부터 10일까지 열린 '2026 가을 궁중문화축전'의 '경복궁 한복 연향'에 참여해 엠버 컬러의 초롱으로 경복궁의 밤을 밝혔다.
궁중문화축전은 서울 4대궁과 종묘 일원에서 매년 봄과 가을에 열리는 국가유산 축제로, 국가유산청 궁능유적본부가 주최하고 국가유산진흥원이 주관한다. 올해 가을 축전은 10월 7일부터 11일까지 열렸다. '경복궁 한복 연향'은 한복을 입고 경복궁의 야경을 감상하며 전통문화를 체험하는 야간 복합 문화 프로그램으로, 회당 1800명씩 총 3600명이 참여했다. 약 800명은 외국인 관람객이었다.
설화수는 경회루 인근에 브랜드 부스를 마련하고 방문객에게 설화수를 상징하는 엠버 컬러 초롱과 대표 제품 윤조에센스 8mL를 증정했다. 참가자들은 초롱을 들고 경복궁 곳곳을 거닐었고, 은은한 빛이 야간 풍경과 어우러지며 국내외 관람객의 호응을 얻었다.
설화수 브랜드 관계자는 "이번 경복궁 한복 연향은 국내외 관람객들이 한국 전통문화의 아름다움을 직접 경험할 수 있었던 뜻깊은 자리"라며 "앞으로도 더 많은 사람들과 나눌 수 있는 다양한 문화 후원 활동을 이어가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com