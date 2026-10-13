허영 의원 "추석 교통약자 예매 결제율 50.4%…창구·전화 지원 확대해야"

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지난해 설보다 8.2%p 하락…전화 예매 하루 평균 290건 미응답

동해선 신설 11개 역 모두 무인 운영…콜백·고령층 발권 지원 촉구

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 올해 추석 교통약자 사전예매 승차권의 실제 결제율이 50.4%에 그친 것으로 나타났다. 전화 예매도 하루 평균 290건이 연결되지 않아 고령층 등 교통약자를 위한 창구·전화 예매 지원을 확대해야 한다는 지적이 나왔다.

13일 국회 국토교통위원회 소속 허영 더불어민주당 의원이 한국철도공사(코레일)로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 올해 추석 교통약자 사전예매 예약 승차권은 18만2596매였다. 이 가운데 실제 결제된 승차권은 9만2031매로, 나머지 9만565매는 취소됐다.

교통약자 사전예매 결제율은 지난해 설 58.6%, 지난해 추석 54.7%, 올해 설 53.7%, 올해 추석 50.4%로 명절마다 하락했다. 올해 추석 결제율은 지난해 설보다 8.2%포인트 낮았다.

허영 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

교통약자 사전예매는 만 65세 이상 고령자와 장애인, 임산부, 국가유공자가 명절 정규 예매에 앞서 별도로 승차권을 예약할 수 있는 제도다. 다만 제출 자료에는 취소 사유별 내역이 없어 미결제·취소 승차권 전체를 디지털 이용의 어려움 때문으로 단정하기는 어렵다.

고령층의 오프라인 예매 비중은 다른 연령대보다 높았다. 올해 8월 기준 70대 이상 이용객의 오프라인 예매 비중은 14.3%로 50대 이하의 0.9~2.2%와 비교해 6배 이상 높았다. 오프라인 예매에는 역 창구와 자동발매기, 승무원 단말기 등이 포함된다.

70대 이상 오프라인 예매 비중은 2024년 18.8%, 지난해 16.6%, 올해 8월 14.3%로 줄었지만 여전히 다른 연령대보다 높은 수준을 보였다. 의원실은 명절 승차권이 2020년 이후 역 창구에서 판매되지 않고 있어 앱이나 홈페이지 이용이 익숙하지 않은 고령층을 위한 대체 수단이 필요하다고 지적했다.

전화 예매에서도 미응답이 발생했다. 올해 8월 기준 하루 평균 인입 전화는 4766건, 응답 전화는 4476건으로 집계됐다. 미응답은 290건으로 미응답률은 6.1%였다.

전화 예매 미응답률은 2024년 6.0%에서 지난해 4.0%로 낮아졌다가 올해 8월 기준 6.1%로 다시 높아졌다. 코레일은 대기 중 전화를 끊고 포기한 건수에 대해서는 "시스템상 확인이 불가하다"고 답했다.

동해선 무인역의 고령층 이용 지원도 과제로 제기됐다. 지난해 1월 1일 개통한 평해·기성·매화·죽변·옥원·임원·근덕·추암·삼척해변·영해·고래불 등 11개 역은 모두 원격제어설비를 갖춘 무인역으로 운영되고 있다.

의원실에 따르면 코레일은 최근 3년간 키오스크 조작 미숙, 현금 결제 불가, 역무원 부재 등 고령층 발권 관련 민원 현황을 묻는 질의에 "해당사항 없음"이라고 답했다. 허 의원은 고령층의 발권 불편 민원을 별도로 분류해 관리하고 무인역 이용자를 위한 지원 방안을 마련해야 한다고 강조했다.

허 의원은 "명절 교통약자 사전예매만큼은 창구와 방문 접수를 일부라도 열고 전화가 연결되지 않으면 다시 걸어 드리는 콜백 서비스도 도입해야 한다"고 밝혔다.

이어 "고령층 발권 불편 민원을 따로 분류해 관리하고 무인역을 이용하는 어르신을 위한 지원 방안도 마련해야 한다"며 "앱을 몰라서 교통을 이용하지 못 하는 어르신은 없어야 한다"고 강조했다.



onemoregive@newspim.com