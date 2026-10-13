경북북부 앞바다 연안사고 '주의보' 발령...울진해경, 예찰 강화

AI 핵심 요약beta
- 울진해경은 13일 오후 6시 연안사고 주의보를 발령했다
- 강풍과 최대 3m 높은 물결에 대비해 예찰을 강화했다
- 해경은 너울 지속에 따라 위험구역 출입 자제를 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[울진·영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 울진과 영덕 등 경북북부 앞바다에연안 안전사고 위험예보제 '주의보'가 발령됐다. 해경이 갯바위와 방파제 등 취약지 예찰 강화에 들어갔다.
'주의보'는 13일 오후 6시부터 기상 특보 해제 때까지이다.
울진해경은 13일 오후부터 경북북부 앞바다 강풍을 시작으로 이튿날인 14일 오전에는 풍랑주의보가 발효됨에 따라 이날 오후 6시부터 연안 안전사고 위험예보제 '주의보' 단계를 기상특보 해제 때까지 발령한다고 밝혔다.
울진해경에 따르면 기상청은 13일 저녁부터 동해안 해안가와 해상을 중심으로 최대 풍속 초속 15m 이상의 강한 돌풍이 불면서 최대 3m의 높은 물결이 일 것으로 전망했다. 또 당분간 너울이 지속될 것으로 예측하고 있다.
울진해경은 해안가와 갯바위 도보순찰 등 안전관리 활동과 안내방송, 안전재난문자 발송 등 홍보를 강화했다.
울진 해경 관계자는 "비지정해변, 갯바위, 방파제 등 연안 사고 위험구역 안전관리를 강화한다"며 "풍랑특보가 해제된 이후에도 너울성 파도가 잦아들 때까지 갯바위, 방파제, 비지정해변 등 위험 구역 출입을 자제하고 안전수칙을 반드시 지켜달라"고 당부했다.
nulcheon@newspim.com