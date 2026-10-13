동해시, 2027년 주요업무계획 보고회 개최…시민 체감 성과 창출 목표

AI 핵심 요약beta
- 동해시는 13일 2027년 주요업무계획 보고회를 열었다
- 민선 9기 공약 연계 신규 과제 121건을 발굴했다
- 시는 의견을 반영해 12월 최종 시행계획을 확정한다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 13일 시청 회의실에서 '2027년 주요업무계획 보고회'를 열고 민선 9기 시정비전 실현을 위한 내년도 주요 사업과 실행 방안을 집중적으로 점검했다고 밝혔다.
이번 보고회는 민선 9기 주요 정책과 공약사업의 실행력을 높여 시민이 체감할 수 있는 성과를 창출하기 위해 조직됐다.
부서별로 신규 및 주요 현안사업을 중심으로 업무계획이 보고됐으며 각 사업별 추진계획과 예상 문제점, 재원 확보 방안 및 부서 간 협업 과제에 대해 논의했다.
특히 민선 9기 공약과 연계한 신규 과제 121건을 발굴해 내년도 새로운 추진 과제로 제안했다. 시는 사업의 타당성과 재원 조달 방안을 면밀히 검토해 구체적인 실행계획을 수립할 예정이다.
이정학 시장은 보고회에서 사업 추진의 속도감과 부서 간 협업을 강조했다. 이어 국·도비의 선제적 확보와 시설 조성을 넘어 시민이 실제 체감할 수 있는 운영 및 활성화 방안 마련도 강조했다.
시는 이번 보고회에서 도출된 의견과 개선점을 반영해 업무계획을 보완한 후 오는 12월 '2027년 주요업무 최종 시행계획'을 확정할 계획이다.
이정학 시장은 "2027년은 민선 9기 주요 사업을 본격 실행해 변화를 가져와야 할 중요한 시기"라며 "발굴된 과제들이 현장에서 실질적인 성과로 이어지도록 모든 행정력을 집중해 달라"고 말했다.
onemoregive@newspim.com