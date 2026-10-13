민주당, '신천지 당원 가입 정황' 확인…정청래 "허위 주장이면 책임져야"

AI 핵심 요약beta
- 정청래 전 민주당 대표가 13일 신천지 개입설이 허위면 책임을 촉구했다
- 민주당은 신천지 당원 가입 의혹 조사 결과를 보고하고 후속 대응을 논의했다
- 최민희 최고위원은 비밀연합 존재 여부를 최고위에서 추가 확인하겠다고 밝혔다
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鄭 "누가 반명인가…국물도 남김없이 밝혀야"
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 정청래 전 더불어민주당 대표가 13일 민주당 지도부가 지난 8·17 전당대회 과정에서 제기된 '신천지 개입설' 관련 당원 가입 정황을 일부 확인한 것과 관련해 "허위 주장이었다면 책임져야 할 것"이라고 밝혔다.
정 전 대표는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "반·분·신(반명·분열주의·신천지) 비밀연합이 조사 결과 허위 주장이었다면 책임질 사람은 책임져야 할 것"이라며 "누가 반명, 분열주의, 신천지란 말인가? 국물도 남김없이 밝히자"고 주장했다.
앞서 민주당은 언론 공지를 통해 신천지 의혹 조사 결과 보고 사실을 알리고 "내용 공개 수준과 후속 대응은 논의 중"이라고 밝혔다.
친정청래(친청)계 최민희 최고위원은 자신의 페이스북에 "신천지 당원 가입 관련 간단한 보고를 받았다"며 "곧 열릴 최고위 회의에서 비밀연합 존재 여부를 포함해 구체적인 내용을 담당자에게 여쭤보는 등 좀 더 확인해 보려고 한다"고 했다.
최 최고위원은 이어 "전당대회 기간 중 '반명·신천지·분열주의 비밀연합'의 전대 개입 주장이 제기되고, 최고위원 후보 한 분이 제게 '권혁부를 아느냐'고 공개적으로 물었을 당시 '만일 제가 신천지와 조직적으로 연계해 전대 개입을 했다는 근거를 제시하면 정치를 그만두겠다'고 말씀드렸다"고 설명했다.
앞서 김민석 대표는 지난 전당대회 과정에서 신천지 교인들의 집단 당원 가입 의혹을 제기한 바 있다.
seo00@newspim.com