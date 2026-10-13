SK가스, 3년간 자사주 900억원 매입·소각

발전 사업 다각화 성과 바탕으로 기업가치 제고
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= SK가스가 향후 3년간 총 900억원 규모의 자기주식을 매입해 전량 소각한다.
SK가스는 13일 이사회에서 2026년부터 2028년까지 매년 300억원 규모의 자사주를 매입·소각하는 중기 주주환원 계획을 보고하고, 올해 첫 300억원 규모의 자사주 취득을 의결했다고 밝혔다.
회사는 오는 14일부터 신탁계약을 통해 자사주 매입에 착수한다. 취득한 주식은 매입 완료 후 전량 소각할 예정이다. 2027년과 2028년에도 각각 300억원씩 추가 매입해 순차적으로 소각한다.
이번 계획은 기존 주주환원 정책에 더해 추진하는 추가 환원 조치다. SK가스는 일회성 특별배당 대신 3년에 걸친 자사주 매입·소각을 통해 주당 가치를 높이고 기업가치 제고에 나선다는 구상이다.
한편 SK가스는 14일 열리는 '인베스터 데이'에서 이번 주주환원 계획을 비롯해 향후 성장전략과 자본배분 방향, 중장기 기업가치 제고 계획 등을 발표할 예정이다.
heoneykim@newspim.com