고려아연 온산제련소, 올해 두 번째 '반려해변' 정화활동 실시

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울산 평동해변서 해양폐기물 수거…지난해부터 네 번째 봉사

1억원 규모 '바다숲 가꾸기' 사업 연계해 해양생태계 보전 추진

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 고려아연 온산제련소 임직원들이 울산 울주군 평동해변에서 올해 두 번째 '반려해변' 정화활동을 진행하며 지역 해양환경 보호에 나섰다.

고려아연은 지난 7일 온산제련소 임직원들이 평동해변을 찾아 플라스틱과 생활쓰레기, 폐어구 등 각종 해양폐기물을 수거했다고 12일 밝혔다.

고려아연이 반려해변 정화 봉사활동을 진행했다.[사진=고려아연]

'반려해변'은 해양수산부와 해양환경공단이 주관하는 해양환경 보전 캠페인으로, 기업이나 단체가 특정 해변을 입양해 정기적으로 정화 및 생태 보호 활동을 펼치는 사업이다.

고려아연은 지난해 9월 6일 '자원순환의 날'을 맞아 평동해변을 반려해변으로 입양했다. 이후 지난해 9월과 11월 두 차례 정화활동을 진행했으며, 올해도 9월에 이어 이번 달 두 번째 봉사활동을 실시했다.

이번 활동에서는 해양폐기물 수거와 함께 폐기물 발생 현황에 대한 모니터링도 진행했다. 지난 9월 첫 번째 활동에서 수거한 해양폐기물 46.9kg의 데이터를 바탕으로 해변에 유입되는 폐기물의 종류와 발생 현황을 살피고 변화 추이를 점검했다.

고려아연은 정화활동과 함께 해양생태계 복원을 위한 '바다숲 가꾸기' 사업도 추진하고 있다. 지난 7월 울산광역시, 한국수산자원공단과 업무협약(MOU)을 체결하고 평동해변 일대 해양생태계 보전 및 회복에 나서기로 했다.

해당 사업에는 고려아연이 1억원을 지원하며, 지난 2018년 바다숲이 조성된 평동해변을 대상으로 2027년 6월까지 진행된다. 해조류 확산단지 조성과 소라·성게 등 조식동물 구제, 해양폐기물 수거, 해안 정화활동, 생물상 모니터링 등이 주요 내용이다.

고려아연은 앞으로도 정기적인 봉사활동과 모니터링을 병행해 반려해변을 지속적으로 관리할 계획이다.

고려아연 온산제련소 관계자는 "구성원들이 함께 지역의 해양환경을 보호하기 위해 뜻을 모았고, 꾸준한 실천을 이어가고 있다는 점에서 이번 반려해변 정화 봉사활동의 의미가 크다"며 "앞으로도 임직원들이 직접 참여하는 정화활동과 모니터링을 통해 지역사회와 함께 건강한 해양생태계를 만들어가는 데 힘을 보태겠다"고 말했다.

한편 고려아연은 사회공헌 전략인 'KZ CLOVER(클로버)'를 바탕으로 인재육성, 기부·봉사, 친환경, 문화예술 등 4개 분야에서 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

heoneykim@newspim.com