행안부, 저출산 대응 10개 지역에 50억원 지원…돌봄·출산 인프라 확충

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지역맞춤형 저출산 대응 공모사업 선정

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 지역별 임신·출산·보육 서비스 공백을 해소하기 위해 전국 10개 지방정부에 특별교부세 50억원을 지원한다. 통합돌봄거점부터 실내놀이시설, 긴급돌봄시설까지 지역별 수요에 맞는 기반시설을 확충한다.

행정안전부는 '2026년 지역맞춤형 저출산 대응 공모사업'에 신청한 28개 사업을 심사한 결과, 10개 지방정부를 최종 선정했다고 12일 밝혔다.

선정 지역은 ▲전남광주 동구 ▲전남광주 담양군 ▲대구 남구 ▲대전 동구 ▲세종시 ▲충북 단양군 ▲충북 영동군 ▲전북 고창군 ▲경북 경주시 ▲경남 밀양시 등이다.

신생아. 사진은 기사와 관련없음. [사진=뉴스핌DB]

이번 공모사업은 지역마다 다른 임신·출산·보육 관련 필수 서비스의 공백을 지방정부가 직접 진단하고, 주민 수요와 지역 여건에 맞는 기반시설을 자율적으로 조성하도록 지원하기 위해 마련됐다.

행안부는 지난 5월 15일부터 7월 14일까지 전국 시·군·구를 대상으로 사업 신청을 받았다.

특히 올해는 공모 대상을 전국 모든 시·군·구로 확대하고, 기존처럼 정해진 유형의 시설을 일률적으로 조성하는 대신 지방정부가 지역에 필요한 임신·출산·보육 기반시설을 직접 제안하도록 했다.

선정된 지방정부에는 신청액 등을 고려해 지역별 최대 5억원의 특별교부세를 지원한다. 최종 평가에서 가장 높은 평가를 받은 충북 단양군에는 전체 지원 규모 내에서 재원을 추가 배분할 계획이다.

이번 선정 지역에는 인구감소지역 6곳과 인구감소 관심지역 3곳이 포함됐다. 일반지역에서는 세종시가 선정됐다.

세종시는 전체 인구 대비 0~5세 인구 비중이 4.9%로 전국 시·도 가운데 가장 높은 지역이다. 행안부는 이번 사업이 인구감소지역의 필수 서비스 접근성을 높이는 동시에 영유아 돌봄 수요가 많은 지역의 인프라 확충에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

행안부는 사업 선정 이후에도 부지 선정부터 설계, 착공, 준공, 운영까지 단계별 추진 상황을 지속적으로 관리할 예정이다. 우수사례는 다른 지방정부와 공유해 확산할 방침이다.

진명기 행안부 자치혁신실장은 "저출산 대응을 위해서는 지역마다 서로 다른 임신·출산·보육 서비스의 공백을 생활권 안에서 촘촘하게 채워나가는 것이 중요하다"며 "이번에 선정된 사업들이 주민이 실제로 체감할 수 있는 지역 맞춤형 지원 기반으로 자리 잡을 수 있도록 사업 추진 과정을 지속적으로 지원하고 관리하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com