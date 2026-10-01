한화손보, 임신·출산 고민 다룬 '플러스클로버 TV' 론칭

AI 핵심 요약beta
- 한화손보가 1일 여성 고민 다룬 유튜브 채널을 론칭했다.
- 메인 프로그램 산전조리원은 임신·출산 고민을 푼다.
- 한화손보는 13일 앱, 22일 오프라인 행사도 연다.
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22일 임산부 웰니스 토크 개최…13일 전용 앱도 출시
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화손해보험은 임신·출산·육아 과정에서 여성들이 겪는 고민을 다루는 공식 유튜브 채널 'PLUS CLOVR TV(플러스클로버 TV)'를 론칭했다고 1일 밝혔다.
메인 프로그램인 '산전조리원'은 임신 준비부터 출산 이후까지 예비 엄마와 육아 가정이 겪는 신체·심리적 변화와 관계, 일상 속 고민을 전문가와 함께 풀어내는 토크쇼다.
MBC 이선영 아나운서와 하은미 인플루언서, 류지원 산부인과 전문의가 MC와 패널로 참여한다. 회차별로 관련 전문가가 출연해 임신과 출산을 둘러싼 정보와 궁금증을 설명한다.
이날 공개되는 첫 회에서는 '임신·출산 카더라, 어디까지 믿어야 할까?'를 주제로 성별 예측과 유전, 생활습관 등 임신·출산과 관련해 널리 알려진 속설을 살펴본다. 콘텐츠는 매주 목요일 오후 5시 플러스클로버 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.
오프라인 프로그램도 운영한다. 한화손보는 오는 22일 예비 엄마들을 대상으로 'PLUS CLOVR 임산부 웰니스 토크'를 열고 임산부 웰니스 체험과 '산전조리원' 스핀오프 토크쇼 등을 진행할 예정이다.
'PLUS CLOVR'는 한화금융의 브랜드 'PLUS' 아래 운영되는 임신·출산·육아기 여성 대상 웰니스 브랜드다. 한화손보는 오는 13일 맞춤형 정보와 서비스를 제공하는 'PLUS CLOVR' 모바일 앱도 출시할 계획이다.
한화손보 관계자는 "임신과 출산은 기쁨과 기대만큼 다양한 고민과 변화가 함께하는 시기"라며 "PLUS CLOVR TV를 통해 여성들이 각자의 상황에 맞는 답을 찾고 나다운 일상을 이어갈 수 있도록 돕겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com