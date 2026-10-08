HD현대마린솔루션, 美 골텐스 인수…글로벌 엔진 MRO 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- HD현대마린솔루션이 8일 골텐스를 인수했다
- 인수액은 약 3315억원으로 지분 100%를 사들였다
- 해외 정비망과 기술력으로 AM 사업을 키운다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대마린솔루션이 글로벌 엔진 정비 전문기업 골텐스(Goltens)를 약 3315억원에 인수하며 선박 애프터마켓(AM) 사업 확대에 나선다.
HD현대마린솔루션은 8일 공시를 통해 글로벌 선박·육상발전용 엔진 서비스 전문기업 골텐스의 지분 100%를 인수하는 주식매매계약을 체결했다고 밝혔다. 인수 금액은 약 2억4700만달러다.
1940년 미국 뉴욕에서 설립된 골텐스는 선박과 육상발전소에 탑재되는 2행정·4행정 엔진의 유지·보수·정비(MRO)를 전문으로 하는 기업이다.
현재 전 세계 28개 수리 거점과 19개 워크숍, 31개 법인을 운영하고 있다. 숙련 인력 1300여명을 바탕으로 고객사 2300여곳과 선박 5500여척에 서비스를 제공하고 있다.
이번 인수로 HD현대마린솔루션은 해외 정비 네트워크와 전문 기술 인력을 확보하고, 다양한 제조사의 엔진을 정비할 수 있는 역량을 강화할 계획이다.
골텐스는 기존 최고경영자(CEO) 중심의 독립경영 체제를 유지한다. HD현대마린솔루션은 그룹 차원의 기술 교류를 통해 사업 경쟁력을 높일 방침이다.
HD현대그룹의 육상발전 사업과의 시너지 효과도 기대된다. HD현대는 골텐스의 글로벌 네트워크를 활용해 자체 개발한 힘센(HiMSEN)엔진 기반 발전설비 사업을 확대할 계획이다.
앞서 HD현대중공업은 올해 4월과 8월 각각 6271억원, 9560억원 규모의 발전설비 공급계약을 체결한 바 있다.
HD현대마린솔루션 관계자는 "골텐스의 운영 철학을 존중하면서 양사 간 시너지를 극대화하고 글로벌 시장에서 새로운 사업 기회를 발굴하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com