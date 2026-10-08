정재헌 SKT CEO, 통신·AI 묶은 '성장 기어' 전략 제시

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 8일 성장 기어 전략을 발표했다.
- 통신과 AI를 연결해 토큰 경제 선점을 노렸다.
- AI 서비스·인프라 확대와 신사업을 추진했다.
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토큰 게이트웨이 신사업 개척, 정 CEO "SKT의 성장 엔"
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = SK텔레콤이 토큰 경제 선점을 위한 '성장 기어 전략'을 발표했다. 인공지능(AI) 기술과 AX(AI 전환)를 공통 동력으로 주요 사업인 통신, AI 서비스, AI 인프라를 유기적으로 연결하는 것이 전략의 핵심이다.
SK텔레콤은 8일 서울 중구 을지로 SKT 타원에서 구성원 대상 타운홀을 열었다고 밝혔다. 정재헌 CEO는 통신과 AI를 연결하는 성장 기어 전략을 발표했다.
정 CEO는 "AI 경쟁의 축이 모델과 인프라를 넘어 토큰을 안정적으로 생성·공급·활용하는 생태계로 확대되고 있다"며 "통신과 AI 역량을 응집해온 SKT에는 새로운 성장 기회"라고 말했다.
이어 그는 "AI는 초개인화·보안·차세대 네트워크 등 통신이 직면한 과제를 해결하고, 통신은 AI가 만들어낸 지능을 고객과 산업 전반으로 확산하는 기반이 될 수 있다"며 각기 다른 영역 간 시너지의 중요성을 설명했다.
통신 사업에서는 AI 기반 초개인화로 고객 가치를 높이고, 자율 네트워크를 확보해 경쟁력을 강화한다. AI 서비스 영역에서는 국방·공공 AI, 산업 특화 AI, 모두의 AI 등 신규 시장을 강화한다.
AI 인프라 영역에서는 SK호라이즌·SK하이퍼와 함께 데이터센터·해저케이블 사업을 확대한다. 엔비디아와 협력하는 AI 팩토리는 내년 상용 서비스 개시를 목표로 한다.
SKT는 2300만 고객, 결제 체계, AI 플랫폼과 인프라를 기반으로 '토큰 게이트웨이'라는 신사업을 개척한다. 기업과 고객의 AI 사용패턴을 관리하고 최적의 AI 모델과 인프라로 연결해주는 역할을 한다.
SKT는 일하는 방식과 조직 문화도 지속 개선할 계획이다. 조만간 사내 공모를 통해 다양한 경험과 역량을 갖춘 프런티어 구성원들을 전진 배치하고, 핵심 사업 간 시너지 강화에 나선다.
정 CEO는 "통신과 AI는 함께 맞물려 SKT의 미래를 만들어가는 하나의 성장 엔진"이라며 "AX를 기반으로 조직 생산성과 시너지를 극대화하고 성장의 속도를 높이는 원팀(One Team) 문화를 이어가자"고 당부했다.
raul1649@newspim.com