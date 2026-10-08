[2026 국감] 순연된 한미 연합 야외기동훈련 6건, 이르면 이번 주 재개

AI 핵심 요약beta
- 진영승 합참의장이 8일 한미 연합훈련 재개를 밝혔다.
- 순연됐던 야외기동훈련 7건 중 6건 일정이 확정됐다.
- 나머지 1건도 연내 시행을 위해 협의 중이다.
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트럼프 축소 지시로 UFS 11일→5일…야외기동 14건 중 7건만 시행
남은 1건도 "정상 시행 한미 협의 중"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 순연됐던 한미 연합 야외기동훈련이 이르면 이번 주부터 재개된다. 지난 8월 '을지 자유의 방패'(UFS·을지프리덤실드) 연습이 조기 종료되면서 밀렸던 훈련 7건 가운데 6건의 일정이 확정됐다.
진영승 합참의장은 8일 서울 용산구 국방부 청사에서 열린 국회 국방위원회의 합동참모본부 국정감사에서 "지연됐던 7건 중 6건은 일정이 확정돼 이번 주나 다음 주 정도부터 시작된다"고 밝혔다. 국민의힘 유용원 의원의 질의에 대한 답변이다. 나머지 1건에 대해서도 "정상적으로 시행하는 것으로 한미 간 협의 중"이라고 했다.
UFS는 유사시 한반도 방어를 위한 정례 한미 연합 지휘소연습(CPX)이다. 올해는 8월 17일부터 27일까지 11일간 실시할 예정이었으나 도널드 트럼프 미국 대통령의 축소 지시로 닷새 만에 끝났다. 당초 계획의 절반에도 못 미치는 기간이다.
여파는 야외기동훈련으로 번졌다. UFS와 연계해 실시하려던 대대급 이상 연합 야외기동훈련 14건 가운데 정상 시행된 것은 7건에 그쳤다.
합참은 이날 국감 업무보고 자료에서 미시행 훈련을 "미측과 협의하에 연내 시행할 수 있게 추진하겠다"고 밝혔다. 일정이 확정된 6건이 예정대로 진행되면 올해 계획된 연합 야외기동훈련 가운데 남는 것은 1건뿐이다.
gomsi@newspim.com