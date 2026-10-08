강신철 국방장관, 美 맥코믹 접견… 한미동맹·조선·무인체계 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 강신철 국방부 장관이 8일 맥코믹 미 상원의원을 만나 협의했다.
- 한미동맹과 역내 안보현안, 조선 협력 확대를 논의했다.
- 무인·자율체계 등 첨단 협력 강화에 뜻을 모았다.
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한화 필리조선소 소재한 펜실베이니아 의원과 조선 협력 논의
안보협력 넘어 기술혁신·방위산업 기반 함께 구축하기로 공감
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강신철 국방부 장관이 8일 데이브 맥코믹 미국 상원의원(공화당·펜실베이니아)을 만나 한미동맹 현안과 조선 분야 협력 확대 방안을 논의했다. 두 사람은 무인·자율체계 등 첨단 분야의 협력 방안에 대해서도 의견을 교환했다.
국방부에 따르면, 강 장관은 이날 오전 맥코믹 의원을 접견하고 한미동맹과 역내 안보 정세, 주요 동맹 현안을 논의했다.
강 장관은 한미동맹이 역내 평화와 안정을 지켜온 핵심축이라고 강조하고, 미 의회가 앞으로도 동맹의 굳건한 지지자 역할을 해달라고 당부했다. 한국군이 국방 역량을 지속적으로 강화해 더 많은 책임과 역할을 맡아 나가겠다는 뜻도 밝혔다.
조선 분야에서는 양국 간 실질적인 협력을 발전시키는 방안이 논의됐다. 맥코믹 의원의 지역구인 펜실베이니아에는 한화 필리조선소가 있다. 강 장관은 맥코믹 의원이 한미 조선 협력에 지속적인 관심과 지원을 보내온 데 감사를 표하고, 앞으로도 양국의 조선 협력이 더욱 발전하기를 기대한다고 밝혔다.
두 사람은 한미동맹이 안보협력을 넘어 기술혁신과 방위산업 기반을 함께 구축하는 전략적 파트너로 도약해야 한다는 데 공감했다. 이를 위해 무인·자율체계 등 첨단 분야에서 협력을 발전시키는 방안도 논의했다.
gomsi@newspim.com