향군, 제74주년 재향군인의 날 기념식… "北 DMZ 지뢰 도발 규탄"

AI 핵심 요약beta
- 재향군인회가 8일 코엑스 마곡서 74주년 기념식을 열었다
- 향군은 북한의 DMZ 지뢰 도발을 규탄하며 사과를 요구했다
- 이재명 대통령은 축사로 재향군인의 헌신과 희생을 치하했다
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李 대통령 "나라 위한 희생 존중받는 대한민국 만들겠다"
기념식 후 결의대회… 북한에 책임자 처벌·즉각 사과 요구
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 대한민국재향군인회가 8일 서울 코엑스 마곡 컨벤션센터에서 제74주년 재향군인의 날 기념식을 열고 제대군인의 헌신을 기렸다. 향군은 기념식에 이어 북한의 비무장지대(DMZ) 지뢰 도발을 규탄하는 결의대회를 열어 책임자 처벌과 즉각적인 사과를 촉구했다.
'향군의 변화와 혁신이, 대체불가 대한민국으로'를 구호로 열린 이날 행사에는 신상태 향군회장과 권오을 국가보훈부 장관, 더불어민주당 민병덕·채현일 의원, 배종호 국방홍보원장 등이 참석했다. 전국 향군 임직원과 해외지회 관계자, 6·25참전유공자회·월남전참전자회 등 보훈단체 관계자, 유엔 참전국 외교사절, 주한미군 장병, 향군 국토대장정에 참여한 대학생 등 참석자는 1000여 명이었다.
이재명 대통령은 권 장관이 대독한 축사에서 "군복을 내려놓은 뒤에도 지역사회를 이끄는 든든한 어른이 되어주고 계신다"며 재향군인의 헌신을 평가했다. 이어 "공동체가 어려움에 처한 순간마다 가장 먼저 나서는 재향군인의 모습은 후배 세대에게 큰 귀감이 되고 있다"며 "나라를 위한 헌신과 희생이 온전히 존중받는 대한민국을 만드는 일에 최선을 다하겠다"고 했다.
신 회장은 기념사에서 "6·25전쟁 중 창설된 향군은 전쟁 이후에는 국가 재건에 힘을 보탰고, 지난 74년간 국가안보의 제2보루로서 국가와 지역사회 발전을 위해 노력해왔다"고 말했다. 그러면서 "앞으로도 국가와 사회 발전에 기여하는 든든한 안보·보훈단체로서 맡은 역할과 책임을 다해 나가겠다"고 했다.
기념식은 수도방위사령부 군악대의 식전 공연을 시작으로 국민의례, 기념영상 상영, 기념사, 정부 포상, 대통령 축사 대독, 국민통합 퍼포먼스 등의 순서로 진행됐다. 향군 포상과 장학금 수여, 인천대 3학년 강찬영씨의 국토대장정 참가 소감 발표, 다문화 어린이합창단 공연도 열렸다.
이어 열린 '북한 DMZ 지뢰도발 규탄 결의대회'에서 향군은 성명을 통해 지난 9월 21일 서부전선 DMZ에서 우리 군 장병들이 북한군이 매설한 지뢰로 심각한 피해를 입었다고 주장했다.
향군은 북한군이 군사분계선(MDL)을 넘어 우리 영토에 지뢰를 매설한 행위를 "한반도 평화를 해치는 결코 용납할 수 없는 중대한 무력도발"이라고 규정하고, 북한에 책임자 처벌과 즉각적인 사과를 요구했다. 우리 군에는 강력한 대응을 촉구하고 장병들에 대한 지지 의사를 밝혔다.
향군은 6·25전쟁 중인 1952년 2월 당시 전시 수도였던 부산에서 제대군인들을 중심으로 창설됐다. 현재 전국 14개 광역시·도회, 223개 시·군·구회, 3098개 읍·면·동회와 25개 해외지회를 두고 회원 권익·복지 증진, 안보·보훈 활동, 지역사회 봉사 등을 하고 있다.
매년 10월 8일인 재향군인의 날은 '각종 기념일 등에 관한 규정'에 따른 법정기념일이다. 전국 향군 시·도회와 시·군·구회는 이날 기념식을 온라인 생중계로 함께했으며, 재향군인의 날을 전후해 안보현장 견학과 안보강연, 지역사회 봉사활동 등도 진행할 예정이다.
gomsi@newspim.com