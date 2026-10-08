정청래, 美 비자 발급 지연에 국감 방문지 미국→유럽 변경

AI 핵심 요약beta
- 정청래 의원이 8일 미국 비자 지연으로 국감 행선지를 바꿨다
- 미국 국무부 비자는 계속심사 중으로 출국 전까지 발급되지 않았다
- 정 의원은 유럽반으로 변경해 재외공관 국감을 치르겠다고 밝혔다
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미주반서 유럽 담당 구주반 변경 신청
"허용도 불허도 아닌 상태…유감"
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 국회 외교통일위원회 소속 정청래 더불어민주당 의원이 미국 비자를 받지 못해 재외공관 국정감사 행선지를 미국에서 유럽으로 바꿨다.
8일 정치권에 따르면 정 의원은 미주 지역 재외공관 국감 출국을 사흘 앞둔 이날까지 미국 국무부로부터 비자를 발급받지 못한 것으로 파악됐다.
정 의원은 이날 페이스북을 통해 비자 지연 사실을 직접 알렸다. 그는 "외통위 해외 국감 미주반 소속으로 국감을 다녀올 예정이었으나, 미국 비자가 오늘 현재 미국 국무부에서 '계속심사 중'이라고 한다"고 적었다.
이어 "보좌관으로부터 이런 보고를 받고 허용도 불허도 아닌 상태를 더 기다릴 수 없어 긴급하게 구주반으로 변경 신청을 하게 됐다. 불가피하게 유럽에 가기로 했다"며 "(미국 비자 발급 보류) 이유는 잘 모르겠다. 유감스럽다"고 밝혔다.
정 의원은 과거 미국 방문 이력도 언급했다. 그는 "저는 이미 2012년 미국을 방문해 외통위 국감을 진행했고, 2014년 국회의원 자격으로 미국을 방문해 스티브 쉐벗 아시아·태평양소위원장 등 미국 상·하원 의원들과 만나 한반도 문제를 논의하고, 그레그 전 주한미국대사의 자택을 방문해 만난 바 있다"고 했다.
그러면서 "미국 현지 시각으로 비자 심사를 할 수 있는 이틀의 근무일이 남았지만, 출국 일정을 고려해 미주반에서 구주반으로 변경해 재외공관 국감을 하겠다"며 "해외 국감을 어디로 가든 국익을 위한 의정활동에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
외통위 미주반은 오는 11일 출국해 9박 12일 동안 미국·캐나다·브라질·콜롬비아 등의 재외공관을 감사한다. 미주반에는 같은 당 맹성규·박성준 의원, 국민의힘 고동진·김건 의원, 무소속 한동훈 의원 등이 이름을 올렸다.
정 의원이 미국 비자 문제로 해외 국감 일정을 바꾼 것은 이번이 처음이 아니다. 그는 2013년 재외공관 국감 때도 미국행 비자를 받지 못해 미주반에서 빠지고 유럽 국감팀에 합류했다.
yek105@newspim.com